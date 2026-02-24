‘저스트절크’ 영제이, 13세 연하와 결혼…“2년 동안 많은 눈물”

기사 검색
댄스 크루 ‘저스트절크’의 리더 영제이(본명 성영재)가 13세 연하 연인과 결혼했다.

영제이는 23일 자신의 인스타그램에 결혼식 현장 사진과 함께 장문의 글을 올렸다. 그는 “오늘은 제 생일이면서 동시에 저희가 결혼을 하게 되었다”며 “세상에 태어난 날에 새롭게 시작하는 날이 되었고, 많은 하객 분들이 찾아와 주시고 축하해 주신 덕분에 행복하게 결혼식을 마쳤다”고 밝혔다.

또 지난 2년간 겪었던 각종 루머와 논란으로 인한 마음고생을 간접적으로 언급하기도 했다. 영제이는 “힘든 일이 생긴 지 벌써 2년이라는 시간이 흘렀다”며 “저와 아내는 많은 눈물을 흘렸고, 긴 시간 서로에게 의지하며 마음속 깊이 단단해졌다”고 적었다.

그는 “그런 아내를 위해 준비한 결혼식이 여러분 덕분에 축복 속에 마무리됐다”며 감사 인사를 전했다. 이어 “찾아와 주신 모든 분께 시간이 걸리더라도 한 분 한 분 인사드리겠다”며 “앞으로도 팬, 동료, 선배, 제자들에게 성실한 모습으로 보답하겠다”고 덧붙였다.

사진=영제이 인스타그램 캡처
사진=영제이 인스타그램 캡처


영제이의 배우자는 2005년생으로 과거 저스트절크 크루원으로 활동하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 두 사람은 오랜 시간 가까운 사이로 지내다 연인으로 발전한 것으로 전해진다. 두 사람이 알게 된 시기와 나이 차이와 관련해 미성년자 시기에 교제한 것이 아니냐는 논란이 불거진 바 있다. 영제이는 상대가 성인이 된 이후 부모의 동의를 얻어 교제를 시작했다고 해명하며 의혹을 부인했다.

한편 저스트절크는 국내 스트리트 댄스 신을 대표하는 크루로 각종 국내외 대회에서 두각을 나타내며 이름을 알렸다. 특히 2022년 Mnet ‘스트릿 맨 파이터’에 출연해 독보적인 퍼포먼스를 선보이며 이목을 끌었다.

강경민 기자
