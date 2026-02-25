기사 검색
이민정♥이병헌 ‘아들 사진’ 공개…유전자 남다른 비주얼

입력 :2026-02-25 09:42:24
수정 :2026-02-25 09:42:24
사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처
사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처


배우 이민정이 아들 준후의 어린 시절 사진을 공개했다.

이민정은 지난 24일 자신의 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에 ‘준후에게 허락받고 찍는 이민정 아들 방 최초 공개 (+리모델링 하는 날)’라는 제목의 영상을 게재했다. 아들의 방을 소개하는 이번 영상에서 그는 아이의 성장에 맞춰 리모델링을 앞둔 방 내부를 최초로 공개했다.

그는 “이 집으로 이사 왔을 당시 준후가 27개월이었는데 벌써 8년이라는 시간이 흘렀다”고 밝혔다.

방 안을 채운 방대한 양의 서적들을 소개하던 이민정은 책장 한쪽에 자리 잡은 가족사진을 소개했다. 사진 속에는 남편 이병헌과 준후, 그리고 본인과 준후가 각각 짝을 이룬 단란한 모습이 담겨 있었다.

사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처
사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처


그는 “이 사진을 돌이 지나서 찍었는지, 백일 사진 대신 8개월 무렵에 찍었는지 기억이 가물가물하다”며 “보세요, 이게 돌 된 애 같아 보이나, 8개월 된 애 같아 보이나”라고 묻기도 했다.

사진의 콘셉트에 대해서도 흥미로운 비화를 전했다. 이민정은 이병헌과 준후가 찍은 사진은 부자가 닮은꼴로 연출된 반면 본인의 사진은 육아와는 거리가 먼 듯한 화려한 의상을 입고 있다. 그는 “나는 아기를 안 볼 것 같은 의상을 입었는데 내려가면 아기가 붙어 있는 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 이민정과 이병헌은 2013년 부부의 연을 맺은 뒤 2015년 장남 준후군을 품에 안았다. 이후 약 8년 만인 2023년 12월 딸을 출산하며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

강경민 기자
