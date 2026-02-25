기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“양세찬 도플갱어?” 형 양세형도 놀랄 닮은꼴 배우

입력 :2026-02-25 10:29:43
수정 :2026-02-25 10:29:43
사진=SBS ‘런닝맨’ 캡처
사진=SBS ‘런닝맨’ 캡처


배우 주종혁이 개그맨 양세찬 닮은꼴로 불리는 데 대해 솔직한 입장을 밝혔다.

24일 방송된 SBS 예능 ‘틈만 나면’에는 배우 라미란과 주종혁이 게스트로 출연했다. 이날 유재석은 주종혁을 보자마자 “양세찬이!”라고 외치며 반가워했다. 주종혁 역시 익숙하다는 듯 웃으며 상황을 받아들였다.

라미란이 “왜 양세찬이라고 부르냐”고 묻자 유재석은 두 사람이 닮은꼴이라고 설명했다. 이에 라미란은 “뭐가 닮았냐. 훨씬 잘생겼다”고 말하며 주종혁 편을 들었다.

사진=SBS ‘틈만 나면’ 캡처
사진=SBS ‘틈만 나면’ 캡처


주종혁은 닮은꼴 언급에 대해 “부정하려고 ‘런닝맨’에 나갔다가 인증했다”고 밝혀 웃음을 자아냈다. 그는 직접 예능에 출연해 해명 아닌 해명을 시도했지만 오히려 닮았다는 반응만 더 커진 결과가 됐다.

라미란은 “수염을 그려보는 건 어때?”라고 제안하자 그는 “수염도 그려보고 이것저것 다 해봤는데 계속 나오더라”며 체념한 듯한 표정을 지었다.

주종혁은 SBS ‘런닝맨’에 출연했을 당시 “나도 (외모가) 비슷하다 생각해 보고 싶었다”고 밝히기도 했다. 출연자들은 마치 형제 상봉 분위기에 “약간 있다 웃는 것도 똑같다 쌍둥이 같다”며 “도플갱어 데칼코마니다”라고 닮은꼴을 인정했다.

사진=JTBC ‘톡파원 25시’ 캡처
사진=JTBC ‘톡파원 25시’ 캡처


한편 주종혁은 2015년 단편 영화로 연기를 시작해 2022년 방영한 ENA 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’를 통해 대중적 인지도를 높였다. 그는 극 중 권모술수 권민우 역으로 강한 인상을 남겼고 이후 다양한 작품에서 존재감을 이어가고 있다.

양세찬은 2005년 SBS ‘웃찾사’로 데뷔해 코미디와 예능에서 활약하고 있다. 2025년에는 친형인 개그맨 양세형과 ‘양세형＆양세찬 양세브로쇼’를 개최해 화제가 된 바 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
주종혁이 양세찬과의 닮은꼴 논란 해결을 위해 시도한 방법은?
인기기사
‘공주님’ 장원영
아이브 안유진, ‘상큼한 미모’
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들
장원영, 공주님 재질
안유진·장원영, 여신이 둘
장원영, 춤추는 K-바비
장원영, 오늘 미모 오케이
장원영 ‘블랙홀’
장원영, MZ 아이콘
장원영, CG같은 미모
장원영, 천년돌의 위엄
아이브 장원영, 인형
장원영, 예쁨
탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백
‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”
군대서 수천만원 모으더니…김구라 아들, ‘뜻밖의 결정’ 내렸다

군대서 수천만원 모으더니…김구라 아들, ‘뜻밖의 결정’ 내렸다
사패산 터널서 발견된 ‘금 100돈 팔찌’…1억 주인 나타났다

사패산 터널서 발견된 ‘금 100돈 팔찌’…1억 주인 나타났다
서장훈, 방송 중 방문한 실버타운에서 외할머니 흔적 ‘오열’

서장훈, 방송 중 방문한 실버타운에서 외할머니 흔적 ‘오열’
트럼프 사정없는 주먹질에 넉다운 된 캐나다 선수… ‘조롱 영상’ 직접 올렸다

트럼프 사정없는 주먹질에 넉다운 된 캐나다 선수… ‘조롱 영상’ 직접 올렸다
함께 길 건너다 차에 ‘쾅’…쓰러진 친구 금목걸이·팔찌 챙긴 남성에 中 공분

함께 길 건너다 차에 ‘쾅’…쓰러진 친구 금목걸이·팔찌 챙긴 남성에 中 공분
음주 역주행 차량에 1명 사망·하반신 마비도… 20대 중국인 운전자 결국

음주 역주행 차량에 1명 사망·하반신 마비도… 20대 중국인 운전자 결국
“열달간 양팔 묶어놔”…‘불법 강박’ 정신병원서 30대女 추락사

“열달간 양팔 묶어놔”…‘불법 강박’ 정신병원서 30대女 추락사
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를