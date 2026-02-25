기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘이병헌♥’ 이민정 “동생 생기고 서운했지?” 아들 준후군 시몬스침대 교체 후 자필편지 쓴 이유

입력 :2026-02-25 15:09:42
수정 :2026-02-25 15:52:31
유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 이민정 아들 준후군.
유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 이민정 아들 준후군.


배우 이민정이 아들 준후군에게 눈물의 편지를 썼다.

24일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘준후에게 허락받고 찍는 이민정 아들 방 최초 공개 (+리모델링 하는 날)’라는 제목의 영상이 공개됐다.

제작진이 “오늘 준후한테 허락 맡고 하시는 건가요”라고 묻자 이민정은 “얘기는 했다. ‘준후야, 네 방을 좀 촬영해도 되니?’라고 했더니 아무렇지 않게 ‘응’이라고 하더라”라고 전했다.

그러면서 “뭐 끝이다. 별것 없다. 진짜 준후 방 너무 아무것도 없는 거 아니야?”라고 덧붙였다.

이민정은 “여기서 이제 고해성사의 시간을 가지려고 한다. 제가 3년 반 전에 서이(둘째)를 가졌고 그렇기 때문에 4년이라는 시간을 준후에게 신경 써주지 못했다. 아기(서이)가 너무 어린데 그리고 난 뼈마디도 안 붙었는데 막 책상을 들어 엎고 막 이렇게 할 수가 없었다”고 털어놨다.

유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 이민정 아들 준후군.
유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 이민정 아들 준후군.


유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 이민정 아들 준후군.
유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 이민정 아들 준후군.


유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 이민정 아들 준후군.
유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 이민정 아들 준후군.


이민정은 “준후가 이제 저랑 키가 엇비슷한데 (책상에) 제가 앉았을 때 앞으로 자꾸 내려오는 초등학교 저학년용 의자에 서이가 미끄러져서 넘어진 적도 있다”고 설명했다.

그러면서 준후에게 “미안해. 엄마가 진짜 정말 좀 미루다 보니까 이렇게 됐는데 내가 진짜 미안하니까 정말 이번에 대대적으로 정리해 주고 대대적으로 다 세팅해서 많이 바꿔줄게”라고 말했다.

이민정은 준후와 함께 시몬스 침대 매장을 찾아 함께 새 침대를 골랐다.

이민정은 “4~5년 전에는 준후가 매트리스를 직접 고를 나이가 아니라고 생각했다. 덩치가 더 커지면 그때 사주려고 했다”면서 성장에 맞춘 수면 환경의 중요성을 강조했다. 준후군이 기존에 쓰던 침대는 3년 렌탈(웅진코웨이)로 사용하던 것이었다.

2주 뒤 방 리모델링이 완료되며 이민정은 준후군에게 “엄마의 마음이야”라며 자필 편지를 건넸다.

유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 이민정.
유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 이민정.


편지에서 이민정은 “3년 전 엄마가 둘째를 가지면서 너도 같이 정신없고 서운함도 있을 법한데 이렇게 밝게 씩씩하게 동생 귀여워해 주면서 건강하고 바르게 잘 자라고 있어 줘서 너무 기특하고 고맙다”고 고마움을 전했다.

이어 “그동안 신경 못 써준 네 방 열심히 바꿔 봤는데 마음에 들었으면 좋겠다. 따뜻한 마음으로 대하는 멋진 남자로 성장하길”이라고 덧붙였다.

신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이민정이 준후에게 미안하다고 한 이유는?
인기기사
트와이스 지효, 크리스탈보다 눈부신 볼륨감
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫
‘공주님’ 장원영
장원영, 공주님 재질
안유진·장원영, 여신이 둘
장원영, 춤추는 K-바비
장원영, 오늘 미모 오케이
장원영 ‘블랙홀’
장원영, MZ 아이콘
장원영, CG같은 미모
장원영, 천년돌의 위엄
아이브 장원영, 인형
장원영, 예쁨
‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?
군대서 수천만원 모으더니…김구라 아들, ‘뜻밖의 결정’ 내렸다

군대서 수천만원 모으더니…김구라 아들, ‘뜻밖의 결정’ 내렸다
손님이 버린 복권이 ‘185억’ 당첨…슬쩍 챙긴 직원, 주인은 누구?

손님이 버린 복권이 ‘185억’ 당첨…슬쩍 챙긴 직원, 주인은 누구?
함께 길 건너다 차에 ‘쾅’…쓰러진 친구 금목걸이·팔찌 챙긴 남성에 中 공분

함께 길 건너다 차에 ‘쾅’…쓰러진 친구 금목걸이·팔찌 챙긴 남성에 中 공분
음주 역주행 차량에 1명 사망·하반신 마비도… 20대 중국인 운전자 결국

음주 역주행 차량에 1명 사망·하반신 마비도… 20대 중국인 운전자 결국
‘강북 모텔 살인’ 추가 피해자 있었다…“노래방서 기절”

‘강북 모텔 살인’ 추가 피해자 있었다…“노래방서 기절”
충주맨 ‘집단 따돌림’ 국민신문고 민원…충주시 감사 결과 “없었다”

충주맨 ‘집단 따돌림’ 국민신문고 민원…충주시 감사 결과 “없었다”
“열달간 양팔 묶어놔”…‘불법 강박’ 정신병원서 30대女 추락사

“열달간 양팔 묶어놔”…‘불법 강박’ 정신병원서 30대女 추락사
운동부 코치가 남중생 제자 나체 촬영 후 유포 의혹… 경찰 수사

운동부 코치가 남중생 제자 나체 촬영 후 유포 의혹… 경찰 수사
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를