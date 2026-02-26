여에스더 “가족들에게 미안하지만…자발적 안락사 고민”

여에스더 우울증 고백 JTBC ‘아는형님’ 캡처

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 여에스더의 우울증 발병 시기는 언제부터인가? 9년 전 2년 전

의사 겸 사업가 여에스더가 난치성 우울증으로 치료를 받고 있다고 고백했다.25일 공개된 디즈니+ 예능 ‘운명전쟁49’에서는 여에스더가 출연해 점사를 듣는 모습이 그려졌다.이날 여에스더는 타로 마스터 모나드와 이소빈 무당에게 점사를 받던 중 심경을 털어놨다. 이소빈이 “자꾸 외롭다고 한다”고 말하자 여에스더는 “치료가 어려운 우울증이 있다”며 “9년 전 제일 아끼던 동생이 외롭게 세상을 떠난 뒤 힘든 시간을 보냈다”고 밝혔다.그는 “사업도 하고 아이들도 잘 자라고 있지만 마음이 쉽지 않았다”며 눈시울을 붉혔다.여에스더는 우울증 치료를 위해 전기 자극 치료를 받았다고도 밝혔다. 그는 “치료를 받으면 기억이 사라지기도 하고, 오래 살고 싶지 않다는 생각이 들 때도 있다”며 “가족들에게 미안하지만 죽을 날짜를 생각해본 적도 있다”고 고백했다.방송에 앞서 작성한 정보에는 ‘2025년 난치성 우울증으로 외국에서 자발적 안락사를 고민 중’이라는 내용이 담겨 충격을 안겼다. 이에 대해 여에스더는 “그래도 우리 방송이 나가기 전에는 그러면 안 될 것 같아서 내년으로 바꿨다”고 말해 주변을 숙연하게 했다.이소빈은 “매년 날짜를 미루면 된다. 일을 사랑하고 책임감이 있으니 그걸로 버티면 된다. 2년만 버티면 많이 좋아질 것이다”라고 조언했다.온라인뉴스부