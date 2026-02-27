기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘성형설’ 소유 “20㎏ 빠져 얼굴형 변한 것”…과거 사진 비교해 보니

입력 :2026-02-27 11:20:27
수정 :2026-02-27 11:20:27
사진=유튜브 ‘소유기’, 소유 인그타그램 캡처
사진=유튜브 ‘소유기’, 소유 인그타그램 캡처


가수 소유가 자신을 둘러싼 성형 의혹에 대해 해명했다.

소유는 지난 26일 자신의 유튜브 채널 ‘소유기’를 통해 ‘소유가 하는 관리가 어떤 거냐고요? 모두 알려드립니다. 소유‘s 관리 Q＆A’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 그는 최근 급격한 체중 감량 이후 온라인상에서 불거진 성형설을 언급하며 직접 해명에 나섰다.

그는 “의사 선생님이 ‘왜 성형설 고소 안 하냐’고 하셨다. 한 달에 한 번 보니까 제 얼굴의 스토리를 아신다. 선생님이 추천해 주시는 걸로 관리를 받아왔다”며 성형설이 사실이 아님을 분명히 했다.

체중 감량 후 날렵해진 턱선과 선명해진 이목구비에 일각에서는 성형한 것이 아니냐는 추측을 제기했다.

이에 소유는 현재 몸무게가 49kg임을 밝히며 “다이어트 전 최대 몸무게 68kg였다”는 구체적인 수치를 언급했다.

소유가 과거 살이 쪘었다고 언급한 일본 여행 당시 모습.<br>사진=유튜브 ‘소유기’ 캡처
소유가 과거 살이 쪘었다고 언급한 일본 여행 당시 모습.
사진=유튜브 ‘소유기’ 캡처


사진=소유 인스타그램 캡처
사진=소유 인스타그램 캡처


그는 과거 최대 몸무게를 찍었던 당시를 회상하며 “엄마랑 삿포로 여행 갔을 때 서울 돌아와서 재보니까 그 몸무게더라”며 “다들 제가 10kg 감량한 줄 아시는데 정확히 따지면 약 20kg 감량했다”고 고백했다.

이어 “그러면 얼굴형이 변하겠나, 안 변하겠나. 변하겠지”라고 강조하며 성형 의혹을 다시 한번 일축했다.

그동안 최대 몸무게가 68kg였다는 사실을 대외적으로 밝히지 않았던 이유에 대해서는 “제 자신이 너무 수치스러웠다. 충격 먹고 폭풍 감량을 시작했다”고 설명했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
소유가 성형 의혹에 대해 해명한 이유는?
인기기사
김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’
트와이스 지효, 크리스탈보다 눈부신 볼륨감
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫
“파혼했다는 직장 누나랑 사귀었다가 상간남 소송 위기”…충격 사연

“파혼했다는 직장 누나랑 사귀었다가 상간남 소송 위기”…충격 사연
“제사는 장남 몫” 맏며느리에 떠넘기고 연락 끊은 시누이들

“제사는 장남 몫” 맏며느리에 떠넘기고 연락 끊은 시누이들
“이거 얘기하는 순간 회사 난리” BTS 정국, 음주 라방서 돌발 고백

“이거 얘기하는 순간 회사 난리” BTS 정국, 음주 라방서 돌발 고백
불륜 들킨 남편 “우린 각방 썼으니 부부 아냐…동거한 것” 전문가 판단은?

불륜 들킨 남편 “우린 각방 썼으니 부부 아냐…동거한 것” 전문가 판단은?
“생후 3개월 아기에 떡국?” 상처난 얼굴 사진까지…SNS에 올린 엄마 ‘접근금지’

“생후 3개월 아기에 떡국?” 상처난 얼굴 사진까지…SNS에 올린 엄마 ‘접근금지’
“자폐 동생 발작에 비행기 지연”…누구도 쓴소리 없었다

“자폐 동생 발작에 비행기 지연”…누구도 쓴소리 없었다
“좀비처럼 안 없어져”…50~64세男 ‘이것’ 자주 쓰다간 더 빨리 늙는다

“좀비처럼 안 없어져”…50~64세男 ‘이것’ 자주 쓰다간 더 빨리 늙는다
2026년 2월 27일

2026년 2월 27일
한가인 집 욕조에 귀뚜라미 100마리 ‘경악’…브라이언 “집 내놔야”

한가인 집 욕조에 귀뚜라미 100마리 ‘경악’…브라이언 “집 내놔야”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

    ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

    ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

  5. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를