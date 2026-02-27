기사 검색
“암 될 수도”…‘44세’ 송지효, 첫 건강검진 결과에 ‘충격’

입력 :2026-02-27 23:48:38
수정 :2026-02-27 23:48:38
배우 송지효 유튜브 채널
배우 송지효 유튜브 채널


배우 송지효(44)가 생애 첫 건강검진을 받았다.

송지효는 지난 26일 자신의 유튜브 채널에 ‘충격적인 송지효 인생 첫 건강검진 결과’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 송지효는 서울 마포구의 한 검진센터를 찾았다.

그는 “태어나서 처음 건강검진을 받는다. 잠을 한숨도 못 잤다”고 털어놨다.

이어 “약 먹는 게 너무 힘들었다. 요령을 몰라 일주일 전부터 식당 조절을 했더니 기운도 없다. 두 번은 못 할 것 같다”고 했다.

환자복으로 갈아입은 송지효는 기초 검사를 비롯해 혈압, 초음파 등 다양한 검사를 받았다.

전문의는 “주요 장기를 전반적으로 살펴봤는데 아주 깨끗하다. 티끌만 한 소견도 없다. 평소에 몸 관리 잘했다”고 말했다.

배우 송지효 유튜브 채널
배우 송지효 유튜브 채널


위·대장 내시경 검사에서도 큰 문제는 발견되지 않았다.

위내시경에서는 가벼운 위염 소견이 있었지만 심각한 이상은 없었다.

다만 대장 내시경에서 5㎜ 크기의 폴립이 발견돼 바로 제거했다.

송지효는 “5㎜면 큰 거 아니냐”고 걱정했다.

배우 송지효 유튜브 채널
배우 송지효 유튜브 채널


이에 전문의는 “크기가 큰 편은 아니고 모양도 나쁘지 않다. 다만 향후 암의 유발 인자가 될 수 있어 예방 차원에서 제거했다”고 설명했다.

검진을 마친 송지효는 “불규칙한 생활이나 식습관에 비해 결과가 좋게 나온 것 같다”며 “앞으로는 건강 관리에 더 신경 쓰겠다. 여러분도 꼭 건강을 챙기시길 바란다”고 말했다.

