“가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’

입력 :2026-02-28 15:05:46
수정 :2026-02-28 15:05:46
코미디언 최양락, 팽현숙의 장녀 최윤하씨가 고려대 영어교육학 박사 과정을 수료했다. 최윤하씨 인스타그램 캡처
코미디언 최양락, 팽현숙의 장녀 최윤하씨가 고려대 영어교육학 박사 과정을 수료했다. 최윤하씨 인스타그램 캡처
코미디언 최양락·팽현숙 부부의 장녀 최윤하씨가 고려대 영어교육학 박사 학위를 취득했다.

26일 최씨는 자신의 인스타그램 계정을 통해 이 같은 소식을 전하며 전날 진행된 고려대 제119회 학위수여식 사진을 공유했다.

공개된 사진에는 최양락·팽현숙 부부가 딸 최씨의 졸업식에 참석한 모습이 담겼다. 이들은 딸의 학사모를 써보는가 하면, 학위복을 입고 기념 촬영을 했다.

코미디언 최양락, 팽현숙의 장녀 최윤하씨가 고려대 영어교육학 박사 과정을 수료했다. 최윤하씨 인스타그램 캡처
코미디언 최양락, 팽현숙의 장녀 최윤하씨가 고려대 영어교육학 박사 과정을 수료했다. 최윤하씨 인스타그램 캡처


부부는 ‘최씨+팽씨 가문의 영광 최윤하 박사님 축하합니다’라는 현수막을 준비해 딸의 졸업을 진심으로 축하했다.

최씨는 “초등학교, 중고등학교, 대학교, 대학원에서 마침표를 찍고, 마지막 졸업장을 받는 날까지 꾸준히 응원해준 사람들 모두 고맙고 사랑한다”며 인사를 남겼다.

한편 최양락·팽현숙 부부는 1988년 결혼해 슬하에 두 딸과 아들을 두고 있다.

