고현정, 55세 생일 파티 공개…“정말 고마워요”
입력 :2026-03-02 12:53:47
수정 :2026-03-02 13:52:45
배우 고현정이 생일을 맞아 정성스러운 선물에 감사의 인사를 전했다.
고현정은 지난 1일 자신의 SNS에 “정말 고마워요. 이 많은 선물에 직접 한 땀 한 땀 만들어 주신 케이크. 어쩜 어쩜. 행복합니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
이날 고현정은 캐주얼한 갈색 재킷을 입고 자연스러운 매력을 드러냈으며, 다양한 생일 파티 소품들과 함께 즐거운 시간을 보냈다.
한편 1971년 3월 2일생인 고현정은 올해 55세를 맞이했다. 50대 나이가 믿기지 않는 동안 미모까지 자랑해 시선을 사로잡는다.
