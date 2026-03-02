기사 검색
고현정, 55세 생일 파티 공개…“정말 고마워요”

입력 :2026-03-02 12:53:47
수정 :2026-03-02 13:52:45
사진=고현정 SNS
사진=고현정 SNS


배우 고현정이 생일을 맞아 정성스러운 선물에 감사의 인사를 전했다.

사진=고현정 SNS
사진=고현정 SNS


고현정은 지난 1일 자신의 SNS에 “정말 고마워요. 이 많은 선물에 직접 한 땀 한 땀 만들어 주신 케이크. 어쩜 어쩜. 행복합니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이날 고현정은 캐주얼한 갈색 재킷을 입고 자연스러운 매력을 드러냈으며, 다양한 생일 파티 소품들과 함께 즐거운 시간을 보냈다.

사진=고현정 SNS
사진=고현정 SNS


한편 1971년 3월 2일생인 고현정은 올해 55세를 맞이했다. 50대 나이가 믿기지 않는 동안 미모까지 자랑해 시선을 사로잡는다.

온라인뉴스부
