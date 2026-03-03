기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“삶을 바꾼 건 여행” 프라하서 여행사 사장 된 90년대 톱여배우

입력 :2026-03-03 09:45:03
수정 :2026-03-03 09:45:03
사진=김지수 인스타그램 캡처
사진=김지수 인스타그램 캡처


90년대를 풍미한 배우 김지수가 유럽의 낭만 가득한 도시 체코 프라하에서 새로운 인생 2막을 열었다.

김지수는 지난 2일 자신의 인스타그램에 프라하의 아름다운 풍경을 배경으로 한 사진과 함께 “‘지수 인 프라하’ 대표로서 인사드린다”고 밝혔다.

그는 여행사 사업을 시작하게 된 배경에 대해 연기 인생과 인생 철학을 내비쳤다. 그는 “오랜 시간 연기를 하면서 제 삶을 가장 깊이 바꿔준 것은 언제나 여행이었다”며 “그래서 저는 여행을 단순한 여행이 아닌, 삶을 확장하는 하나의 경험으로 만들고 싶었다”고 설명했다.

이어 “24년 5월 혼자 훌쩍 떠났던 프라하에 푹 빠져 ‘지수 인 프라하’ 여행사를 시작하게 됐다”며 여행이 사업적 결단으로 이어졌음을 알렸다. 그러면서 “최대한 여행 현장에 자주 동행도 하고 인사도 드릴 예정”이라며 가이드 겸 경영자로서의 의지도 덧붙였다.

그는 “저희 여행사는 유럽의 유명한 관광지를 넘어 유럽의 문화와 역사, 그리고 현지의 숨결을 느낄 수 있는 깊이 있는 여정을 안내한다”고 강조했다.

사진=김지수 인스타그램 캡처
사진=김지수 인스타그램 캡처


한편 김지수는 1992년 SBS 공채 2기 탤런트로 데뷔하며 연예계에 발을 들였다. 신인 시절 드라마 ‘종합병원’ 등을 통해 눈도장을 찍은 그는 1998년 MBC 일일드라마 ‘보고 또 보고’에서 ‘은주’ 역을 맡아 역대 일일극 최고 시청률(57.3%)을 기록하는 신드롬을 일으켰다. 이 작품으로 그는 그해 MBC 연기대상을 거머쥐었다. 이후 드라마 ‘태양의 여자’, ‘따뜻한 말 한마디’ 등에 출연했으며 최근작으로는 ‘가족X멜로’가 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김지수가 새로 시작한 사업 분야는?
인기기사
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
전지현, 변함없는 미모
김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’
“가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황

“가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황
박군, 故신격호 롯데회장 장학생이었다…숨겨졌던 과거 뭉클

박군, 故신격호 롯데회장 장학생이었다…숨겨졌던 과거 뭉클
“우리 고모는 복근 있는 남자만 원해요”…명절 잔소리 막은 6살 화제

“우리 고모는 복근 있는 남자만 원해요”…명절 잔소리 막은 6살 화제
“백인 남편 2명 생겼어요” 3명이 연애하다 결혼까지… ‘세딸맘’ 재혼 태국서 화제

“백인 남편 2명 생겼어요” 3명이 연애하다 결혼까지… ‘세딸맘’ 재혼 태국서 화제
우리 아이 갑자기 키 자라고, 몸에서 체취… 빨리 온 사춘기? 성조숙증 의심해 보세요

우리 아이 갑자기 키 자라고, 몸에서 체취… 빨리 온 사춘기? 성조숙증 의심해 보세요
자녀 계획 중 “낙상 사고”…‘김준호♥’ 김지민, 충격 근황 전해졌다

자녀 계획 중 “낙상 사고”…‘김준호♥’ 김지민, 충격 근황 전해졌다
달라진 ‘건강생활실천지원금제’… 포인트 받고 건강도 지키세요

달라진 ‘건강생활실천지원금제’… 포인트 받고 건강도 지키세요
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

    ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

  2. ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

    ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

  3. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  4. 탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

    탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회