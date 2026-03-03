기사 검색
[포토] ‘브릿 어워즈’ 수상 로제… 고혹적 드레스 자태

입력 :2026-03-03 11:18:00
수정 :2026-03-03 11:18:00
사진=블랙핑크 로제 SNS 캡처
사진=블랙핑크 로제 SNS 캡처


그룹 블랙핑크 로제가 영국 ‘브릿 어워즈’ 현장을 공개하며 K팝 최초로 수상한 소감을 전했다.

3일 로제는 자신의 SNS를 통해 “‘APT.(아파트)’가 ‘인터내셔널 송 오브 더 이어’를 수상했다는 사실이 믿기지 않는다”라며 “멋진 밤을 보내주신 ‘브릿 어워즈’ 측에 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “‘아파트’를 사랑하고 즐겨주셔서 감사드리며, 제 앨범을 응원해 주셔서 고맙다. 여러분 모두 정말 사랑한다. 여러분 모두가 참여했다”고 덧붙였다.

사진=블랙핑크 로제 SNS 캡처
사진=블랙핑크 로제 SNS 캡처


이날 로제가 공개한 사진에는 ‘제46회 브릿 어워즈’에 참석한 모습이 담겼다. 사진에서 그는 한쪽 어깨를 드러낸 블랙 드레스와 흰색 드레스를 입고 고혹적인 자태로 시선을 모았다.

한편, 브릿 어워즈는 영국음반산업협회가 개최하는 영국 최고 권위의 대중음악 시상식이다. 1977년 한 차례 개최 이후 1982년부터 매년 시상식을 이어오고 있다.

온라인뉴스부
