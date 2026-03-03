기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

48세 하지원, ‘여신 아우라’ 고혹미 넘치는 블랙 룩

입력 :2026-03-03 17:21:58
수정 :2026-03-03 17:21:58
얼루어 코리아 제공
얼루어 코리아 제공


배우 하지원의 시크한 화보가 공개됐다.

패션 매거진 ‘얼루어 코리아’는 3일 하지원의 3월호 디지털 커버와 화보를 공개했다.

공개된 사진 속 그는 블랙 드레스에 다양한 형태의 주얼리를 매치했다. 과도한 장식 없이도 선명한 존재감을 드러낸 하지원은 표정과 눈빛으로 화면을 채웠다.

화보와 함께 공개된 인터뷰에서 그는 “가끔 ‘너 지금 자유로워 보인다’ ‘되게 너답다’ 같은 말을 들을 때가 있다”며 “사람은 자유로울 때 행복하기 마련이지 않나. 그래서 그런 말을 들을 때 행복하다”고 밝혔다.

얼루어 코리아 제공
얼루어 코리아 제공


한편 하지원은 1996년 KBS 청소년 드라마 ‘신세대 보고 어른들은 몰라요’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘학교2’로 본격적으로 얼굴을 알리기 시작해 드라마 ‘시크릿 가든’, ‘다모’, ‘발리에서 생긴 일’, ‘황진이’, 영화 ‘해운대’, ‘내 사랑 내 곁에’ 등에 출연했다.

그는 오는 16일 첫 방송되는 ENA 드라마 ‘클라이맥스’로 시청자들과 만날 예정이다. ‘클라이맥스’는 대한민국 최고의 자리에 오르기 위해 권력 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 이를 둘러싼 인물들의 치열한 생존극을 그린다. 하지원은 극 중 한때 정상에 올랐던 톱스타 추상아 역을 맡았다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
하지원이 얼루어 코리아에서 공개한 것은?
인기기사
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
전지현, 변함없는 미모
김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’
“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행
박군, 故신격호 롯데회장 장학생이었다…숨겨졌던 과거 뭉클

박군, 故신격호 롯데회장 장학생이었다…숨겨졌던 과거 뭉클
“백인 남편 2명 생겼어요” 3명이 연애하다 결혼까지… ‘딸셋맘’ 재혼 태국서 화제

“백인 남편 2명 생겼어요” 3명이 연애하다 결혼까지… ‘딸셋맘’ 재혼 태국서 화제
윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다

윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다
장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다

장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다
“우리 고모는 복근 있는 남자만 원해요”…명절 잔소리 막은 6살 화제

“우리 고모는 복근 있는 남자만 원해요”…명절 잔소리 막은 6살 화제
“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다

“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다
한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?

한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?
자녀 계획 중 “낙상 사고”…‘김준호♥’ 김지민, 충격 근황 전해졌다

자녀 계획 중 “낙상 사고”…‘김준호♥’ 김지민, 충격 근황 전해졌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

    ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

  2. ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

    ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

  3. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  4. 탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

    탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회