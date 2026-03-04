기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

입력 :2026-03-04 06:16:23
수정 :2026-03-04 06:16:23
문정원 인스타그램
문정원 인스타그램


문정원이 4년 만에 올린 게시물. 문정원 인스타그램
문정원이 4년 만에 올린 게시물. 문정원 인스타그램


4년간 모습을 드러내지 않았던 방송인 이휘재의 아내 문정원이 근황을 공개했다.

문정원은 3일 자신의 개인 계정에 “어느새 3월. 2026년”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 꽃과 풍경, 아이의 뒷모습 등 캐나다에서의 일상이 담겼다. 특별한 설명은 없었지만, 조용한 근황만으로도 관심이 쏠렸다.

문정원이 개인 계정을 통해 글을 남긴 것은 2022년 8월 이후 약 4년 만이다. 댓글 창에는 “그리웠다” “왜 눈물이 나는지 모르겠다”는 반응이 이어졌다.

이휘재는 2020년 KBS 2TV ‘연중 라이브’를 끝으로 방송 활동을 중단했다. 이후 아내 문정원과 쌍둥이 아들 서언·서준과 함께 캐나다로 떠났다. 현재 가족은 캐나다 밴쿠버에 거주 중인 것으로 전해졌다.

앞서 문정원은 2020년 뒷광고 논란에 휘말린 바 있다. 2021년에는 층간소음 논란이 불거지기도 했다. 당시 아래층 주민이 “아이들이 몇 시간씩 뛰고 있다”며 개선을 요청했고, 문정원은 건물 구조상 불가피한 부분이 있다고 해명했다가 이후 장문의 사과문을 게재했다.

이후 부부는 국내 활동을 사실상 중단했고, 공개적인 근황도 전하지 않았다. 이번 게시물은 오랜 침묵 끝에 전해진 첫 인사라는 점에서 눈길을 끌고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
문정원이 개인 계정에 글을 남긴 것은 언제 이후였나?
인기기사
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
전지현, 변함없는 미모
김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’
“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행
박군, 故신격호 롯데회장 장학생이었다…숨겨졌던 과거 뭉클

박군, 故신격호 롯데회장 장학생이었다…숨겨졌던 과거 뭉클
“백인 남편 2명 생겼어요” 3명이 연애하다 결혼까지… ‘딸셋맘’ 재혼 태국서 화제

“백인 남편 2명 생겼어요” 3명이 연애하다 결혼까지… ‘딸셋맘’ 재혼 태국서 화제
윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다

윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다
장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다

장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다
“우리 고모는 복근 있는 남자만 원해요”…명절 잔소리 막은 6살 화제

“우리 고모는 복근 있는 남자만 원해요”…명절 잔소리 막은 6살 화제
“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다

“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다
한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?

한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?
자녀 계획 중 “낙상 사고”…‘김준호♥’ 김지민, 충격 근황 전해졌다

자녀 계획 중 “낙상 사고”…‘김준호♥’ 김지민, 충격 근황 전해졌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

    ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

  2. ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

    ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

  3. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  4. 탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

    탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회