기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“반쪽 됐네” 오은영, 완전히 달라진 얼굴…소유진도 ‘깜짝’

입력 :2026-03-04 07:23:15
수정 :2026-03-04 07:23:15
정신건강의학과 전문의 오은영 박사의 다이어트 근황이 공개됐다. 소유진 인스타그램·유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’ 캡처
정신건강의학과 전문의 오은영 박사의 다이어트 근황이 공개됐다. 소유진 인스타그램·유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’ 캡처


정신건강의학과 전문의 오은영 박사의 다이어트 근황이 공개됐다.

배우 소유진은 지난 1일 자신의 인스타그램에 “오늘은 하루 종일 ‘오은영 리포트’ 녹화하는 날. 모두 파이팅”이라며 현장 사진을 공유했다.

공개된 사진에는 MBC ‘오은영 리포트’ 촬영 현장 모습이 담겼다. 소유진과 제작진, 오 박사가 밝은 표정으로 포즈를 취했다.

눈길을 사로잡는 건 오 박사의 달라진 분위기였다. 이전보다 한층 또렷해진 얼굴선과 슬림해진 모습이 돋보였다.

이에 소유진은 “살 빠지셔서 반쪽 되신 2.5은영 박사님”이라며 재치 있는 문구를 남기기도 했다.

유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’
유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’


오 박사는 지난해 11월 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’를 통해 직접 다이어트 사실을 공개한 바 있다.

그는 “살을 많이 뺐다. 원래는 날씬했었다”며 “과일을 워낙 좋아한다. 병원을 개원한 뒤 일이 많아 새벽까지 환자를 봤고, 집에 돌아와 밥 대신 과일을 많이 먹다 보니 살이 쪘다”고 밝혔다.

오 박사는 같은 달 KBS 2TV ‘불후의 명곡’에 출연해서도 스트레스 관련 질문에 “주로 ‘박사님 살 좀 빼셔라. 방송에 얼굴이 왜 이렇게 크게 나오냐’는 말에 스트레스를 받는다”고 털어놓았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
오은영 박사가 살이 찐 주요 원인은?
인기기사
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
전지현, 변함없는 미모
김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’
“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행
박군, 故신격호 롯데회장 장학생이었다…숨겨졌던 과거 뭉클

박군, 故신격호 롯데회장 장학생이었다…숨겨졌던 과거 뭉클
“백인 남편 2명 생겼어요” 3명이 연애하다 결혼까지… ‘딸셋맘’ 재혼 태국서 화제

“백인 남편 2명 생겼어요” 3명이 연애하다 결혼까지… ‘딸셋맘’ 재혼 태국서 화제
윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다

윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다
장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다

장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다
“우리 고모는 복근 있는 남자만 원해요”…명절 잔소리 막은 6살 화제

“우리 고모는 복근 있는 남자만 원해요”…명절 잔소리 막은 6살 화제
“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다

“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다
한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?

한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?
자녀 계획 중 “낙상 사고”…‘김준호♥’ 김지민, 충격 근황 전해졌다

자녀 계획 중 “낙상 사고”…‘김준호♥’ 김지민, 충격 근황 전해졌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

    ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

  2. ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

    ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

  3. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  4. 탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

    탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회