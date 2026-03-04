“아버지보다 잘생겼다”…권상우♥손태영 아들 얼굴 공개

권룩희 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 권룩희군이 현재 학교를 다니고 있는 곳은? 한국 미국

배우 권상우·손태영 부부의 아들 권룩희군이 최근 개인 계정을 개설하며 근황을 공개해 화제를 모으고 있다.권룩희군은 아버지 권상우와 함께 찍은 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 훤칠한 키와 또렷한 이목구비로 시선을 사로잡았다. 온라인에서는 “아버지보다 더 잘생긴 것 아니냐”는 반응이 쏟아졌다.특히 180cm가 넘는 것으로 알려진 큰 키와 훈훈한 분위기가 눈길을 끈다.앞서 손태영은 개인 유튜브 채널을 통해 아들의 일상을 전한 바 있다. 그는 서울 방문 당시 “룩희는 친구를 만나러 아침 일찍 나가 저녁 늦게 들어온다”며 “강남역에서 집까지 50분 거리를 친구들과 걸어왔다고 하더라”고 밝혔다.또 “제보에 따르면 지나가다가 번호를 물어보는 사람이 있었다”고 전해 웃음을 자아내기도 했다. 지인은 “엄청 인기 많을 것 같다. 룩희는 딱 튄다”고 설명했다.현재 미국에서 학교를 다니며 축구부 활동을 하고 있는 권룩희군은 대학 입시를 앞두고 있다. 손태영은 “좋은 대학에 가고 싶어 한다. 뉴욕대를 기준으로 생각하고 있다”며 “세상을 보는 눈이 달라질 것 같다”고 기대를 드러냈다.온라인뉴스부