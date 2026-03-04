기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“못생긴 X아” 감독에게 욕설 듣던 걸그룹 멤버, ‘확 달라진 근황’

입력 :2026-03-04 09:45:06
수정 :2026-03-04 09:45:06
사진=남지현 인스타그램 캡처
사진=남지현 인스타그램 캡처


걸그룹 ‘포미닛’ 출신 남지현이 과거 드라마 촬영 현장에서 겪은 폭언 경험을 털어놨다.

남지현은 3일 공개된 황보라의 유튜브 채널 ‘황보라 보라이어티’에 출연해 바레(필라테스와 발레를 결합한 운동) 강사로 활동 중인 근황을 전했다. 이날 황보라는 직접 수업을 듣기 위해 남지현을 찾았고 운동을 마친 뒤 자연스럽게 연예계 활동 당시에 대한 대화가 이어졌다.

황보라는 “우리 때만 해도 진짜 힘들었다. 24시간씩 대기하고 그랬다”고 밝혔다. 장시간 대기와 불규칙한 촬영 일정, 체계적이지 못한 제작 환경을 언급했다. 이에 남지현은 “그때는 환경 자체가 업그레이드가 안 됐다”고 설명했다. 황보라는 “그런 걸 겪다 보니 요즘은 이런 좋은 환경에서 할 수 있다는 게 감사하다”고 덧붙였다.

사진=유튜브 ‘황보라 보라이어티’ 캡처
사진=유튜브 ‘황보라 보라이어티’ 캡처


남지현이 “감독들에게 욕설을 들어본 적은 없냐”고 묻자 황보라는 “그땐 욕을 많이 했다”고 답했다.

이에 남지현은 충격적인 경험을 꺼냈다. 그는 “포미닛 활동할 때 첫 드라마에서 카메라 감독님이 ‘야 못생긴 X아, 앞에 서봐’라고 하더라”고 밝혔다.

당시 상황에 대해 그는 “이건 긍정의 힘으로 극복해야겠다, 라고 생각한 뒤 ‘네 못생긴 X 갑니다’라고 했다”고 전했다. 이어 “그랬더니 카메라 감독이 ‘허허 저 X 봐라’라고 하더라. 그러고 나서 끝나고 사과했다. 포미닛인지 몰랐다고 하더라. 신인 배우인 줄 알고 담력을 키워주려고 그랬다고 했다”고 덧붙였다.

사진=유튜브 ‘황보라 보라이어티’ 캡처
사진=유튜브 ‘황보라 보라이어티’ 캡처


황보라는 남지현의 이야기를 들은 뒤 “요즘 같으면 상상도 할 수 없는 일”이라고 강조했다.

남지현은 2009년 포미닛으로 데뷔해 팀의 리더로 활동했다. 그룹 활동 종료 이후에는 연기와 개인 활동을 병행해 왔다. 현재는 연예계를 떠나 운동 지도자로서 제2의 커리어를 이어가며 180도 달라진 삶을 살고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
남지현이 폭언을 들었던 드라마는 몇 번째 출연작인가?
인기기사
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
전지현, 변함없는 미모
김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’
“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행
“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다

“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다
장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다

장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다
한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?

한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?
윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다

윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다
사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장
“소변볼 때 ‘이 증상’ 방치하다 방광암”…6개월 내 반복되면 위험 최고 5배

“소변볼 때 ‘이 증상’ 방치하다 방광암”…6개월 내 반복되면 위험 최고 5배
426조 소비 유발?…“전국민에 10만원 소비쿠폰 지급하자” 中정협위원 제안, 무슨 일

426조 소비 유발?…“전국민에 10만원 소비쿠폰 지급하자” 中정협위원 제안, 무슨 일
“‘이 음식’ 덜 먹으니 운동 안해도 살 빠져”…몸속 지방 저절로 탔다

“‘이 음식’ 덜 먹으니 운동 안해도 살 빠져”…몸속 지방 저절로 탔다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

    ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

  2. ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

    ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

  3. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  4. 탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

    탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회