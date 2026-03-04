기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘쿠팡 알바’ 뛰던 배우, 행사장 포착…‘빛난 비주얼’

입력 :2026-03-04 10:12:35
수정 :2026-03-04 10:12:35
사진=임주환 인스타그램 캡처
사진=임주환 인스타그램 캡처


배우 임주환이 뷰티 브랜드 행사장에서 포착됐다.

임주환은 3일 자신의 인스타그램에 한 뷰티 브랜드가 백화점에서 진행한 행사 현장을 방문한 사진을 공개했다. 공개된 사진에서 그는 가죽 재킷에 어두운 톤의 팬츠를 매치해 럭셔리한 룩을 완성했다.

별다른 멘트 없이 사진만 게재했지만 근황을 반기는 팬들의 반응이 이어졌다. 최근 온라인을 통해 알려진 근황과 대비되면서 그의 공식석상 모습은 더욱 관심을 모았다.

앞서 온라인 커뮤니티에서는 임주환의 의외의 행보가 눈길을 끌었다. ‘임주환이 쿠팡 뛰러 왔다’는 제목의 게시물에는 그의 목격담이 담겼다. 지난해 8월 작성된 글의 작성자는 “어제 이천 4센터에 임주환 쿠팡 뛰러 왔대, 작품 없어서 심심했나 봐”라고 적었다.

이와 관련해 지난달 27일 임주환의 소속사 베이스캠프컴퍼니 관계자는 “임주환이 과거에 쿠팡 물류 센터에서 근무한 적이 있다”며 목격담 속 인물이 임주환이 맞다고 밝혔다. 다만 현재는 물류센터에서 근무하고 있지는 않은 것으로 알려졌다.

한편 임주환은 2003년 모델로 데뷔한 뒤 드라마와 영화를 오가며 활동하고 있다. 그는 지난해 영국 드라마 ‘갱스 오브 런던 시즌3’에 출연했으며 연극 ‘프라이드’에 참여하기도 했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
임주환이 과거 쿠팡 물류센터에서 근무했다는 사실을 확인한 곳은?
인기기사
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
전지현, 변함없는 미모
김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’
“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행
“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다

“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다
장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다

장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다
한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?

한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?
윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다

윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다
사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장
“소변볼 때 ‘이 증상’ 방치하다 방광암”…6개월 내 반복되면 위험 최고 5배

“소변볼 때 ‘이 증상’ 방치하다 방광암”…6개월 내 반복되면 위험 최고 5배
426조 소비 유발?…“전국민에 10만원 소비쿠폰 지급하자” 中정협위원 제안, 무슨 일

426조 소비 유발?…“전국민에 10만원 소비쿠폰 지급하자” 中정협위원 제안, 무슨 일
“‘이 음식’ 덜 먹으니 운동 안해도 살 빠져”…몸속 지방 저절로 탔다

“‘이 음식’ 덜 먹으니 운동 안해도 살 빠져”…몸속 지방 저절로 탔다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

    ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

  2. ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

    ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

  3. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  4. 탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

    탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회