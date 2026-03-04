기사 검색
하정우 “가장 후회되는 선택? 몇몇 잘못된 투자” 공감 답변

입력 :2026-03-04 13:27:20
수정 :2026-03-04 13:27:20
쿠팡플레이 ‘강호동네서점’
쿠팡플레이 ‘강호동네서점’


쿠팡플레이 새 예능 ‘강호동네서점’에 배우 하정우가 첫 손님으로 출연한다.

‘강호동네서점’은 강호동이 ‘호크라테스’라는 콘셉트로 책방을 운영하는 형식의 토크쇼다. 제작진은 목소리는 크지만 내면은 여린 INFP 성향의 책방 주인이라는 설정을 내세웠다. 이 프로그램은 책을 매개로 책방을 찾아온 손님과 인생에 관한 진솔한 이야기를 나누는 토크쇼다.

공개된 1화 예고편에서는 강호동과 하정우의 첫 만남이 담겼다. 서점 문을 열고 들어선 하정우는 “책을 좀 팔러 왔다”며 특유의 농담으로 분위기를 띄웠다. 이에 강호동은 “우리는 사연만 받는다”고 받아쳤다.

‘호크라테스’는 소크라테스의 마지막 제자라는 설정 아래 질문을 던진다. 그는 단순한 근황 토크를 넘어 깊이 있는 대화를 이끈다.

“가장 후회되는 선택은 뭘까요?”라는 질문에 하정우는 “몇몇 잘못된 투자”라고 유머 섞인 답변을 내놨다.

쿠팡플레이 ‘강호동네서점’
쿠팡플레이 ‘강호동네서점’


이어 강호동은 “감독 역할보다 배우로서 더 작품에 쏟아부었으면 어땠을까?”라고 묻는다.

하정우는 연기 활동과 함께 영화 연출에도 참여해왔다. 그는 상업영화 주연으로 흥행 성과를 거둔 동시에 감독으로서도 작품을 선보였다. 이어 연출과 연기를 병행하는 과정에서 겪은 창작자로서의 고민도 털어놓는다.

예고편 말미에 강호동은 “행복하세요?”라고 묻는다. 하정우는 망설임 없이 “행복하다”고 답했다.

‘강호동네서점’은 3월 6일부터 매주 금요일 오후 4시 쿠팡플레이에서 공개된다. 첫 회 게스트로 나서는 하정우를 시작으로 각 분야 인물들이 서점을 찾을 계획이다.

강경민 기자
