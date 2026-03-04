‘손숙 손녀’ 하예린, ‘브리저튼4’ 노출신에 할머니 반응은?

기사 검색
넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼 시즌4’
넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼 시즌4’


넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼 시즌4’ 주연을 맡은 하예린이 외조모인 배우 손숙을 언급했다.

4일 서울 중구 명동 커뮤니티하우스 마실에서는 ‘브리저튼4’ 주연 하예린의 기자간담회가 진행됐다. 그는 글로벌 시리즈의 중심에 선 소감과 함께 배우 집안에서 자라며 자연스럽게 체득한 태도에 대해 이야기했다.

하예린은 손숙에 대해 “할머니로부터 열심히 최선을 다하는 걸 배웠다”고 밝혔다. 이어 “(연기를 위한) 조사를 통해서 열심히 하는 모습이 연기로 어떻게 전달되는지 그런 걸 더 많이 배웠던 것 같다”며 “열심히 하는 것, 최선을 다하는 것 그리고 분석하는 것 등 오히려 그런 걸 많이 배웠다”고 전했다.

그는 “아무래도 주인공이니까 세트장에서 (주변 사람들을) 대해야 하는 태도 이런 걸 많이 갖고 오려고 했다”며 “조언은 딱히 안 하셨다”고 덧붙였다. 직접적인 연기 지도를 받기보다는 오랜 시간 연기를 이어 온 할머니에게 배우의 자세를 보고 배웠다는 설명이다.

넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼 시즌4’
넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼 시즌4’


이어 드라마를 본 가족의 반응도 공개했다. 하예린은 ‘브리저튼’ 시즌4를 손숙이 시청했는지 묻는 질문에 “할머니가 눈이 안 좋으시다”며 “TV를 가까이에서 보시고 문자를 보내셨다, ‘자랑스러워’ ‘사랑해’ 이렇게 보내셨는데 마음이 따뜻하고 짠하기도 하더라”고 고백했다.

이어 “할머니가 오늘 아침에 노출 장면도 보셨다고 하셨는데 ‘좀 민망하다’고 하시더라”고 전했다.

‘브리저튼’은 19세기 초 영국 사교계를 배경으로 브리저튼 자작 가문 자녀들의 사랑과 결혼을 그린다. 시즌4는 총 8부작으로 구성됐으며, 파트1은 1월 29일, 파트2는 2월 26일 공개됐다.

하예린은 이번 시즌에서 중심 서사를 이끄는 인물로 등장한다. 그는 작품 선택 이유에 대해 “대본이 흥미로웠고, 인물의 감정선이 설득력 있게 다가왔다”고 밝힌 바 있다.

강경민 기자
