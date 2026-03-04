버클리 음대 2번이나 포기했던 래퍼, ‘피아니스트’로 무대 오른다

사진=창모 인스타그램 캡처

래퍼 창모가 오케스트라와 협연하며 피아니스트로 무대에 선다.창모는 4일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 2026 세종 콘서트시리즈 ‘창모: 더 엠퍼러(CHANGMO: THE EMPEROR)’ 기자간담회에서 “(과거 클래식 작곡가의) 기운을 받기 위해 인생 처음으로 유럽에 다녀왔다”고 밝혔다. 공연을 앞두고 클래식의 본고장을 찾은 이유에 대해 그는 “막연한 동경이 아니라 실제 공간에서 영감을 받고 싶었다”고 설명했다.어린 시절 그의 꿈은 피아니스트였다. 다섯 살에 피아노를 시작하며 자연스럽게 클래식 작곡가들의 곡을 접했다. 그는 미국 버클리 음악대학 피아노 전공으로 2번이나 합격했지만 학비 문제 등 현실적인 이유로 진학을 포기했다.창모는 2005년 한국을 찾은 피아니스트 막심 므라비차의 공연을 보고 “피아노를 치면서 ‘나중에는 세종문화회관에서 공연할 수 있지 않을까’라는 꿈을 초·중학교 때 꿨다”고 전했다.그는 대표곡 ‘마에스트로’에서 “5살 때부터 나는 피아노를 쳤어. 영재였지. 베토벤부터 모짜르트 바흐 쇼팽. 선배였지.”라며 어릴 적 꿈을 이야기하기도 했다.그러나 힙합 신에서 활동 영역이 넓어질수록 클래식 무대와는 거리가 멀어졌다. 그는 “세종문화회관이 제 커리어에 들어올 것이라고 생각 못했다”며 “이제는 (음악) 지향점이 너무 달라 욕심조차 낼 수 없었다”고 털어놨다.이번 공연은 총 4장의 클래식 작품 악장처럼 구성된다. 1장 ‘더 드림(THE DREAM)’에서 그는 피아니스트로 등장해 루트비히 판 베토벤의 피아노 협주곡 제5번 ‘황제’ 1악장 일부를 연주한다. 창모는 “피아노에서 손 떼고 비트를 만든 지 이제 한 20년이 지나 손이 잘 움직이지 않는다”면서도 “공연 제목과 같은 베토벤 선배님의 곡을 열심히 연습하고 있다. 큰 기회를 준 만큼 절대 누가 되지 않도록 하려 한다”고 말했다.2장 ‘더 보이스(THE VOICE)’에서는 ‘마에스트로’, ‘아름다워’, ‘메테오’, ‘돈이 하게 했어’ 등 자신의 대표곡을 라이브 오케스트라 편성으로 재해석한다.3장 ‘더 엠퍼러(THE EMPEROR)’는 클래식과 힙합의 결합을 본격화했다.마지막 4장 ‘피날레(FINALE)’에서는 그의 음악적 지향을 집약한 신곡이 공개된다. 해당 곡은 서울시합창단과 협연으로 초연된다.오케스트레이션을 맡은 이광일 음악감독은 “원곡에 오케스트라를 덧입히는 경우도 있고, 원곡을 분해해서 오케스트라로만 대체하는 구간 등이 있다”며 “(창모와) 함께 의논하며 작업을 진행하고 있다”고 설명했다. 그는 이번 프로젝트를 두고 “힙합과 클래식이 만나는 것을 넘어 클래식 전통 공간인 세종문화회관에서 힙합 아티스트의 서사를 하나의 구조로 재해석하는 시도”라고 평가했다.힙합 특유의 수위가 높은 가사에 대한 우려도 제기됐지만 창모는 “제 선에서 묵음 처리할 것”이라고 밝혔다. 이어 “행사 경력이 8년인데, 이전 실험을 통해 관중이 받아들이지 못하는 곡들은 과감하게 제외하고 있다”고 덧붙였다.그는 공연 기회를 제공한 안호상 세종문화회관 사장에게 ‘샤라웃’(Shout out·힙합계에서의 존경·감사 표현)을 보내며 감사 인사를 전하기도 했다. 안 사장은 “대중이 선호하는 예술가를 더 멋지고 아름답게 만드는 작업이 세종문화회관의 역할”이라고 전했다.창모는 경기도 ‘덕소리’를 대표하는 아티스트로, 공연마다 덕소 주민에게 10% 티켓 할인 혜택을 제공해왔다. 이번 공연에서도 같은 혜택이 적용된다. 그는 “주민등록증에 경기도 남양주시 와부읍이 적힌 분들에게 할인을 요청했다”며 “덕소에 사는 분들이 이참에 서울을 만끽하고 갔으면 한다”고 말했다.공연은 5월 9~10일 세종문화회관 대극장에서 열린다.강경민 기자