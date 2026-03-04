기사 검색
“세월이 야속”…‘54세’ 심은하 셀카 공개에 온라인 ‘들썩’

입력 :2026-03-04 20:38:16
수정 :2026-03-04 20:41:49
지상욱 전 국회의원과 아내인 배우 심은하. 온라인 커뮤니티
25년 전 은퇴한 배우 심은하의 근황이 여전히 뜨거운 관심을 모으고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티 게시판에는 ‘레전드 미모 심은하 54세 근황’이라는 제목으로 사진이 올라왔다.

사진에는 심은하와 남편 지상욱 전 국회의원이 함께 비행기 좌석에 앉아 셀카를 찍고 있는 모습이 담겼다.

심은하는 셀카 각도를 무시한 채 얼굴을 들고 활짝 웃고 있다.

이 사진이 확산되자 누리꾼은 “예전 모습과 분위기가 많이 달라졌다”, “세월이 야속하네”, “동네 아줌마 같은 친근감이 느껴진다”, “신랑이 본인 위주의 사진으로 올린 듯” 등 다양한 반응을 보였다.

한동안 공식적인 활동이 없었던 만큼 그의 근황에 대한 관심이 다시 높아지는 분위기다.

배우 심은하
심은하는 1993년 MBC 공채 22기 탤런트로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘마지막 승부’에서 주인공 다슬 역을 맡으며 단숨에 스타덤에 올랐다.

이후 ‘M’, ‘청춘의 덫’ 등 인기 드라마에 연이어 출연하며 1990년대 대표 여배우로 자리 잡았다.

영화에서도 활약했다. ‘8월의 크리스마스’, ‘미술관 옆 동물원’ 등이 흥행에 성공하며 스크린에서도 존재감을 입증했다.

전성기를 누리던 그는 2001년 영화 ‘인터뷰’를 마지막으로 돌연 연예계 은퇴를 선언했다.

이후 2005년 지 전 의원과 결혼해 두 딸을 두고 있으며 현재는 연예계를 떠난 삶을 이어가고 있다.

배우 심은하. 2016.4.14 연합뉴스
심은하는 은퇴 이후에도 꾸준히 ‘복귀설’이 제기될 정도로 여전히 대중의 관심을 받고 있다.

2022년에는 심은하가 21년 만에 복귀한다는 소식이 전해졌지만 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다. 이듬해에도 유사한 복귀설이 돌자 남편 지상욱 전 의원은 허위 사실을 유포한 제작사 관계자 등을 명예훼손 혐의로 고발하기도 했다.

당시 심은하는 “좋은 작품을 만나면 복귀할 계획은 있다”면서도 구체적인 활동 계획은 없다고 밝힌 바 있다.

온라인뉴스부
