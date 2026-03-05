기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘왕사남’ 장항준 감독, ‘천만 공약’ 방송 재출연…“개명·성형” 입장 밝혔다

입력 :2026-03-05 09:30:17
수정 :2026-03-05 09:30:17
사진=쇼박스 인스타그램 캡처
사진=쇼박스 인스타그램 캡처


영화 ‘왕과 사는 남자’(왕사남)로 생애 첫 ‘1000만 감독’ 타이틀을 눈앞에 둔 장항준 감독이 ‘1000만 공약’을 했던 방송에 재출연했다.

장 감독은 지난 4일 공개된 유튜브 채널 ‘SBS 라디오 에라오’의 ‘배성재의 텐’ 녹화분에 출연해 이른바 ‘1000만 공약’에 대한 이야기를 꺼냈다. 그는 앞서 1월 같은 방송에서 영화가 1000만 관객을 돌파할 경우 개명과 성형수술, 유람선 파티를 진행하겠다고 밝힌 바 있다. 당시만 해도 이 발언을 두고 현장에서는 ‘흥행을 기원하는 농담’ 정도로 받아들여졌다.

그러나 영화가 입소문을 타고 관객 수가 급증하면서 ‘1000만 공약’도 주목을 받기 시작했다. 장 감독은 이날 방송에서 “첫날 스코어가 너무 안 나와서 좌절했었다. 손익분기점만 넘기길 바라는 마음에서 웃기려고 던진 말이었는데 진짜 1000만이 눈앞에 오니 당황스럽다”고 밝혔다.

그는 이어 “지인들에게서 개명하고 번호 바꾸기 전에 마지막으로 안부 전한다는 조롱 섞인 문자가 수백 통씩 오고 있다”며 “성형을 한다면 부분 수선이 아니라 아예 허물고 다시 짓는 재건축 수준이라 감당이 안 된다”고 말해 웃음을 자아냈다.

사진=유튜브 ‘SBS 라디오 에라오’의 ‘배성재의 텐’ 캡처
사진=유튜브 ‘SBS 라디오 에라오’의 ‘배성재의 텐’ 캡처


공약 이행 여부에 대해서는 “세상에 공약을 다 지키고 사는 사람이 어디 있겠나. 아마 예수나 부처 정도일 것”이라며 “현실적인 대안으로 서울 시내에서 시민들을 대상으로 한 커피차 이벤트를 준비 중”이라고 밝혔다.

이날 자리에 함께한 제작자 장원석 대표도 거들었다. 장 대표는 “감독님이 제정신이라면 그런 공약을 했겠느냐”고 웃으며 “엄밀히 말하면 감독님 개인의 공약이라 제작사는 무관하다”고 전했다.

영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 3일 기준 누적 관객 940만명을 넘어섰다. 평일에도 안정적인 관객 흐름을 이어가고 있어 이르면 이번 주말 1000만 돌파가 유력하다는 전망이 나온다. 1000만을 달성할 경우, 2024년 ‘범죄도시4’ 이후 2년 만에 탄생하는 ‘1000만 영화’가 된다.

장 감독은 그간 방송과 영화, 드라마를 넘나들며 활동해왔지만 상업영화로 1000만 관객을 기록한 적은 없다.

‘왕과 사는 남자’는 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신당해 폐위된 단종이 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 사극이다. 유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했다. 이 밖에도 유지태, 전미도, 이준혁, 안재홍 등이 출연했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장항준 감독이 ‘1000만 공약’을 처음 발표한 때는?
인기기사
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션
‘장원영 언니’ 장다아, 인형 미모
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
“세월이 야속”…‘54세’ 심은하 셀카 공개에 온라인 ‘들썩’

“세월이 야속”…‘54세’ 심은하 셀카 공개에 온라인 ‘들썩’
이란, 튀르키예 향해 탄도미사일 발사…“상공서 격추”

이란, 튀르키예 향해 탄도미사일 발사…“상공서 격추”
“트럼프 아들과 김주애 결혼시키자” 전 세계 난리…대체 무슨 일?

“트럼프 아들과 김주애 결혼시키자” 전 세계 난리…대체 무슨 일?
“결혼자금 3억, 삼전·하닉에 ‘올인’” 사연 재조명…“살아있나요?”

“결혼자금 3억, 삼전·하닉에 ‘올인’” 사연 재조명…“살아있나요?”
美 “트럼프 암살시도했던 이란 지휘관 제거…자비없이 승리”

美 “트럼프 암살시도했던 이란 지휘관 제거…자비없이 승리”
남편 옷에 낯선 향기가? “차 블박 보니 직장동료와…” 충격 사연

남편 옷에 낯선 향기가? “차 블박 보니 직장동료와…” 충격 사연
‘36주 낙태’ 병원장 징역 6년… 유튜브 올린 산모는 ‘집유’

‘36주 낙태’ 병원장 징역 6년… 유튜브 올린 산모는 ‘집유’
“롤케이크 패대기”…전날 사간 빵 교환 요구한 손님, 거절하자 ‘퍽’

“롤케이크 패대기”…전날 사간 빵 교환 요구한 손님, 거절하자 ‘퍽’
“빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

“빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

    “남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

  2. “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

    “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

  3. 사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

    사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

  4. “가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황

    “가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황

  5. “가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’

    “가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

영화배우, 영화감독 등 할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국