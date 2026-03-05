기사 검색
블랙핑크 지수, ‘탄탄 복근’ 독보적 몸매와 미모

입력 :2026-03-05 16:36:07
수정 :2026-03-05 16:36:07
사진=지수 인스타그램 캡처
사진=지수 인스타그램 캡처


그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 지수가 탄탄한 복근이 드러난 근황 사진을 공개했다.

지수는 지난 4일 자신의 인스타그램에 “반짝반짝 에펠탑 오랜만”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진은 프랑스 파리에서 촬영된 것으로 보이며, 그는 숙소 복도에서 포즈를 취하고 있다.

공개된 사진 속 지수는 베이지색 크롭 니트와 연한 갈색 팬츠를 매치한 편안한 스타일링을 선보였다. 허리 라인이 드러나며 탄탄한 복근이 시선을 끌었다. 그는 카메라를 향해 다양한 표정을 지으며 특유의 밝은 분위기를 드러냈다.

지수는 최근 음악 활동과 함께 글로벌 일정을 병행하며 바쁜 행보를 이어가고 있다.

사진=지수 인스타그램 캡처
사진=지수 인스타그램 캡처


한편 지수가 속한 블랙핑크는 지난 2월 27일 세 번째 미니 앨범 ‘DEADLINE’을 발표하고 완전체 활동에 나섰다. 타이틀곡 ‘GO’는 강렬한 사운드와 중독성 있는 멜로디가 결합된 곡으로, 팀의 자신감과 에너지를 강조한 메시지를 담았다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
