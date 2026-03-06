기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이민우, 아내 출산 3개월 만에 ‘깜짝 프러포즈’…이번 달 29일 결혼식

입력 :2026-03-06 10:43:24
수정 :2026-03-06 10:43:24
사진=KBS ‘살림하는 남자들 시즌2’ 캡처
사진=KBS ‘살림하는 남자들 시즌2’ 캡처


그룹 ‘신화’ 멤버 이민우가 결혼식을 앞두고 아내를 위한 깜짝 이벤트를 준비한다.

7일 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 두 아이를 돌보느라 지친 아내를 위해 특별한 시간을 마련한 이민우의 일상이 공개된다.

이날 방송에서 이민우의 아내는 평소와 달리 말수가 크게 줄어든 모습으로 등장한다. 밝은 분위기를 유지하던 이전과 달리 표정까지 어두워진 모습에 이민우 역시 걱정을 감추지 못한다. 최근 감기와 장염을 연이어 앓으며 몸 상태가 좋지 않았던 데다 어린 두 아이를 돌보느라 체력이 크게 떨어진 상황이다.

그는 지친 아내를 위해 둘만의 외출을 제안한다. 두 사람은 결혼식을 한 달가량 앞두고 웨딩드레스 피팅을 위해 드레스숍을 찾았다. 커튼이 열리며 웨딩드레스를 입은 아내가 등장하자 이민우는 “너무 예쁘다”며 감탄을 연발한다. 출산 후 3개월 만이라고는 믿기 어려운 자태를 뽐냈다.

사진=KBS ‘살림하는 남자들 시즌2’ 캡처
사진=KBS ‘살림하는 남자들 시즌2’ 캡처


이 과정에서 그가 언급한 결혼식 하객 명단도 눈길을 끈다. 가수 거미, 성시경, 배우 송승헌 등 화려한 이름들이 언급됐다. 두 사람은 오는 29일 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

이민우의 이벤트는 여기서 끝나지 않는다. 그는 웨딩드레스 피팅 현장에서 아내를 위한 서프라이즈 프러포즈까지 준비한다. 방송에서는 그가 직접 준비한 이벤트와 함께 눈물 어린 진심이 공개될 예정이다.

한편 이민우의 진심이 담긴 프러포즈 장면은 7일 오후 10시 방송되는 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서 확인할 수 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이민우 아내의 컨디션이 나빠진 주된 원인은?
인기기사
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션
‘장원영 언니’ 장다아, 인형 미모
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
“한국서 훼손 시신 37구 발견”…일본 대상 허위 영상 유튜버 검찰 송치

“한국서 훼손 시신 37구 발견”…일본 대상 허위 영상 유튜버 검찰 송치
남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?

남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?
전자담배 피우면서 건강 챙긴다?…“혈압 올리고 심장마비 위험 커진다”

전자담배 피우면서 건강 챙긴다?…“혈압 올리고 심장마비 위험 커진다”
남의 집에 왜…동탄 아파트 현관문에 오물 투척·도어록에 본드 바른 20대 송치

남의 집에 왜…동탄 아파트 현관문에 오물 투척·도어록에 본드 바른 20대 송치
신입생 2명 말 타고 등장…폐교 위기 학교의 특별한 입학식

신입생 2명 말 타고 등장…폐교 위기 학교의 특별한 입학식
“여자친구 죽이기” 검색…전 연인 커플 찾아가 살해한 30대男 항소심도 ‘사형’ 구형

“여자친구 죽이기” 검색…전 연인 커플 찾아가 살해한 30대男 항소심도 ‘사형’ 구형
손미나 응원간 이영애…“의리의 여왕” 우정 과시

손미나 응원간 이영애…“의리의 여왕” 우정 과시
“친구 돈 3000만원, 1억원으로 불려줬다” 조현아, 수익 비결은?

“친구 돈 3000만원, 1억원으로 불려줬다” 조현아, 수익 비결은?
48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개

48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개
인기 클릭
Weekly Best

  1. “남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

    “남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

  2. “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

    “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

  3. 사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

    사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

  4. “가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황

    “가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황

  5. “가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’

    “가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

영화배우, 영화감독 등 할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국