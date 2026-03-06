기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘아이돌 닮은꼴’ 이주승, “친척 형이냐는 말까지”…누구길래

입력 :2026-03-06 15:42:29
수정 :2026-03-06 15:42:29
이주승(왼쪽)과 ‘코르티스’ 주훈.<br>사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처, 연합뉴스
이주승(왼쪽)과 ‘코르티스’ 주훈.
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처, 연합뉴스


배우 이주승이 닮은꼴 아이돌인 ‘코르티스’ 주훈 스타일로 변신한다.

6일 오후 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 이주승이 ‘성수동 패션 피플’에 도전장을 던진다. ‘절친’인 배우 손우현이 일일 패션 선생님으로 나서 그의 스타일 변신을 돕는다.

이주승은 2026년 가장 핫한 스타일이자 구교환, 김고은 등 패셔니스타들의 패션으로 주목받는 ‘포엣코어’(Poet Core) 룩에 도전한다. ‘포엣코어’는 최근 패션 트렌드 중 하나로, 예술가나 시인이 입을 법한 지적이고 감성적인 분위기의 스타일을 말한다.

손우현은 시인과 예술가의 감성을 듬뿍 담은 체크 재킷과 셔츠, 머플러, 안경으로 포인트를 더해 이주승만의 스타일을 추천한다. 처음 입어보는 낯선 스타일에 이주승은 “나쁘진 않은데, 완벽하진 않아”라며 깐깐한 반응을 보인다.

사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


손우현은 “아이돌 외모가 있어”라며 이주승의 닮은꼴 아이돌 코르티스의 주훈 스타일로 변신을 제안한다. 닮은꼴 이야기에 이주승은 “친척 형이냐는 얘기를 듣는다”고 밝혔다.

스타일 변신과 더불어 그는 손우현과 함께 만든 곡도 공개한다. 작사에 참여한 이주승은 박지현에게 전화를 걸어 피드백을 요청한다. 곡을 들은 박지현은 “저 주시려고요?”라고 응수해 웃음을 자아낸다.

이주승의 스타일 변신은 6일 오후 11시 10분에 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이주승이 도전하는 2026년 가장 핫한 패션 스타일은?
인기기사
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션
‘장원영 언니’ 장다아, 인형 미모
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
“한국서 훼손 시신 37구 발견”…일본 대상 허위 영상 유튜버 검찰 송치

“한국서 훼손 시신 37구 발견”…일본 대상 허위 영상 유튜버 검찰 송치
남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?

남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?
“여자친구 죽이기” 검색…전 연인 커플 찾아가 살해한 30대男 항소심도 ‘사형’ 구형

“여자친구 죽이기” 검색…전 연인 커플 찾아가 살해한 30대男 항소심도 ‘사형’ 구형
48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개

48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개
블랙핑크 지수, ‘탄탄 복근’ 독보적 몸매와 미모

블랙핑크 지수, ‘탄탄 복근’ 독보적 몸매와 미모
‘왕사남’ 박지훈, 4월 ‘단종오빠’가 아이돌로 돌아온다

‘왕사남’ 박지훈, 4월 ‘단종오빠’가 아이돌로 돌아온다
이소나, ‘미스트롯4’ 우승…막판 뒤집힌 대역전극

이소나, ‘미스트롯4’ 우승…막판 뒤집힌 대역전극
‘빅마마’ 이혜정, 알고보니 금수저…아버지가 ‘이 기업’ 초대 회장

‘빅마마’ 이혜정, 알고보니 금수저…아버지가 ‘이 기업’ 초대 회장
“19살에 최연소 승무원”…30대 여배우의 반전 과거 모습

“19살에 최연소 승무원”…30대 여배우의 반전 과거 모습
인기 클릭
Weekly Best

  1. “남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

    “남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

  2. “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

    “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

  3. 사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

    사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

  4. “가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황

    “가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황

  5. “가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’

    “가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

영화배우, 영화감독 등 할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국