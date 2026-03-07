박보검 “결혼 일찍 하고 싶었지만 배우자 선택은 신중”

tvN ‘보검 매직컬’ 캡처

대한민국 대표 ‘청춘 아이콘’ 박보검의 결혼관이 공개됐다.6일 방송된 tvN ‘보검매직컬’에서는 이발사로 변신한 박보검이 손님과 대화를 나누던 중 ‘결혼’이라는 예민한 주제에 대해 입을 열었다.80일 된 여자친구를 둔 사랑꾼 손님의 이발을 돕던 그는 주위의 결혼 독촉을 지켜보며 깊은 생각에 잠겼다.박보검은 “결혼이라는 게 참 어렵긴 한 것 같다”며 운을 뗀 뒤 “사실 저도 결혼을 일찍 하고 싶었다”고 깜짝 고백해 스튜디오를 놀라게 했다. 이어 “배우자는 평생을 같이 살아야 하는 사람이라 (결정하는 게) 쉽지 않다”며 톱스타이기 이전에 평범한 청년으로서 느끼는 진지한 고민을 털어놓았다.온라인뉴스부