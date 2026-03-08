기사 검색
“10년 동안 행복했다”… 이주승, 반려견 코코와 마지막 인사

입력 :2026-03-08 16:52:31
수정 :2026-03-08 16:53:36
이주승 인스타그램
이주승 인스타그램


배우 이주승이 반려견을 떠나보낸 슬픔을 전했다.

이주승은 8일 자신의 인스타그램을 통해 “오늘 새벽 11살인 코코가 하늘나라에 갔다”고 알렸다.

그는 “코코야, 끝까지 고통과 싸워줘서 너무 고마워. 너 덕분에 10년 동안 정말 행복했다. 너무너무 사랑해”라며 반려견을 향한 애틋한 마음을 전했다.

이어 “그동안 많은 사랑을 받아왔는데, 꽃분이와 할아버지에 이어 연속적인 슬픈 소식을 전하게 돼 죄송하다”고 덧붙였다.

이주승 인스타그램
이주승 인스타그램


그는 코코와의 추억도 떠올렸다. “코코는 시크하고 예민하지만 가끔은 내 옆에 붙어 자고 애교도 부렸다”며 “꽃분이와 동갑이었던 코코는 무지개다리를 건너 둘이 신나게 뛰어놀고 있을 것 같다”고 밝혔다.

이와 함께 이주승은 반려견 코코와 함께했던 시간이 담긴 사진 여러 장을 공개해 팬들의 안타까움을 더했다.

코코는 지난 1월 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 이주승과 함께 출연하며 화제를 모은 바 있다.

온라인뉴스부
