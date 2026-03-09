기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

랄랄 “청와대 가요”…근황 공개에 ‘궁금증 폭발’

입력 :2026-03-09 16:13:15
수정 :2026-03-09 16:13:15
사진=랄랄 인스타그램 캡처
사진=랄랄 인스타그램 캡처


크리에이터 겸 방송인 랄랄이 청와대 방문 소식을 전하며 팬들과 유쾌한 소통을 이어갔다.

9일 랄랄은 자신의 인스타그램에 “청와대 가요”라는 문구와 함께 사진 한 장을 공개했다.

랄랄의 청와대 방문 일정에 대해 누리꾼들의 짓궂은 반응이 이어지자 그는 곧바로 재치 있게 대응했다. 그는 “‘세금 안 낸 거냐. 잡혀간 거냐’라고 하는데 아닙니다”라고 덧붙이며 자신을 둘러싼 ‘압송설’을 개그로 승화시켰다.

이날 공개된 사진 속 랄랄은 평소의 파격적인 모습과는 180도 다른 차분한 모습이다. 단정한 네이비색 재킷에 와이드 팬츠를 매치한 스타일을 소화하며 격식 있는 장소에 걸맞은 룩을 연출했다.

사진=랄랄 인스타그램 캡처
사진=랄랄 인스타그램 캡처


한편 랄랄은 최근 일과 가정 두 마리 토끼를 모두 잡은 행보를 보이고 있다. 그는 지난 2024년 2월 11살 연상의 비연예인과 결혼 소식을 전한 데 이어 같은 해 7월 딸을 품에 안았다. 출산 이후에도 공백기 없이 왕성하게 활동을 이어가고 있다.

최근에는 성형수술 사실을 공개하며 달라진 외모가 화제가 되기도 했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
랄랄이 청와대 방문에 대한 누리꾼들의 반응에 어떻게 대응했나?
인기기사
정수정, ‘청순+시크’ 빛나는 미모
‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’
‘봄날의 상큼’ 원희
원희, 봄날의 상큼 소녀
원희, 예쁨 콕
원희, 윙크와 하트를 동시에
이로하, 예쁨
이로하, 꽃 하트
이로하, 샤랄라
원희·이로하, 샤이닝 소녀들
“아내 몸에서 피 철철” 알고 보니 ‘반전’…복권 1등 당첨됐다

“아내 몸에서 피 철철” 알고 보니 ‘반전’…복권 1등 당첨됐다
이승윤, ‘자연인’ 촬영 중 응급실行…혀 말리고 호흡곤란

이승윤, ‘자연인’ 촬영 중 응급실行…혀 말리고 호흡곤란
“사별한 전처 묘 돌보다 아내와 싸웠습니다” 재혼남 하소연, 어쩌나

“사별한 전처 묘 돌보다 아내와 싸웠습니다” 재혼남 하소연, 어쩌나
서울 男 전용 사우나서 집단 음란행위 적발…현직 경찰도 있었다

서울 男 전용 사우나서 집단 음란행위 적발…현직 경찰도 있었다
‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일

‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일
‘가슴 통증’ 매운 음식 탓인 줄 알았는데…생존률 12% 심장마비였다

‘가슴 통증’ 매운 음식 탓인 줄 알았는데…생존률 12% 심장마비였다
“종로3가역서 ‘현금 3억’ 든 가방 발견” 직원 신고…무슨 일?

“종로3가역서 ‘현금 3억’ 든 가방 발견” 직원 신고…무슨 일?
2026년 3월 9일

2026년 3월 9일
“10년 동안 행복했다”… 이주승, 반려견 코코와 마지막 인사

“10년 동안 행복했다”… 이주승, 반려견 코코와 마지막 인사
인기 클릭
Weekly Best

  1. “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

    “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

  2. 사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

    사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

  3. “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

    “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

  4. “반쪽 됐네” 오은영, 완전히 달라진 얼굴…소유진도 ‘깜짝’

    “반쪽 됐네” 오은영, 완전히 달라진 얼굴…소유진도 ‘깜짝’

  5. “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

    “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

할리우드 톱스타 산드라 블록이 환갑의 나이가 믿기지 않는 독보적인 동안 미모를 과시했다.최근 블록은 자신의 SNS를 통해 “어떤 사진을
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

영화배우, 영화감독 등 할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의