기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“다이어트 이유 있었네”…성시경, 화장품 모델 된 후 ‘달라진 외모’ 근황

입력 :2026-03-10 14:28:35
수정 :2026-03-10 14:28:35
사진=성시경 인스타그램 캡처
사진=성시경 인스타그램 캡처


가수 성시경이 최근 파격적인 체중 감량에 성공하며 리즈 시절을 방불케 하는 날렵한 비주얼로 돌아왔다.

성시경은 화장품 브랜드 모델 발탁을 기점으로 혹독한 자기관리에 돌입해 달라진 모습을 선보이고 있다.

지난 9일 성시경의 공식 유튜브 채널 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’의 인기 코너인 ‘만날텐데’에는 ‘명예영국인 호쾌한 매력에 입담까지 완벽! 많이 웃었습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 성시경은 최근 다이어트를 하게 된 이유를 밝혔다. 그는 “요즘 화장품 모델이 되면서 살을 폭풍 감량했다”며 “뚱뚱한 아저씨가 화장품 모델을 할 수는 없지 않냐”고 말했다.

이에 ‘명예영국인’은 “누가 성시경을 아저씨라고 하느냐”고 묻자 그는 “실제로 그런 말을 많이 듣는다”며 “그래도 회는 다이어트에 좋다”고 여전한 음식 사랑을 드러냈다.

사진=성시경 인스타그램 캡처
사진=성시경 인스타그램 캡처


사진=유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 캡처
사진=유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 캡처


앞서 그는 방송인 최화정의 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에 출연해 다이어트 식단을 공개하기도 했다. 그는 “한 달 동안 달걀과 고구마만 먹으면서 버텼다”며 철저한 식단 관리로 감량했음을 밝혔다.

최화정은 성시경을 보며 “왜 이렇게 말랐냐. 샤프해졌다. 잘생겨지니 낯설다”며 “다이어트 해서 반쪽이 됐다”고 변화에 놀라워했다.

성시경의 외모 변화는 동료 연예인들 사이에서도 화제가 됐다. 지난 7일 그가 자신의 인스타그램에 공개한 근황 사진에는 감탄 섞인 댓글이 줄을 이었다. 개그맨 문천식은 “턱선이 부활했네?”라며 놀라워했고, 가수 하하는 “뭐냐, 타임머신 탔냐. 앓는 소리 하더니 혼자 젊어졌다”며 질투 어린 찬사를 보냈다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
성시경이 다이어트를 시작한 계기는?
인기기사
하지원, ‘수줍은 손하트’
제니, 패션쇼 압도한 ‘시스루 룩’
정수정, ‘청순+시크’ 빛나는 미모
“혼전임신해 낳은 딸…이혼 후 친자 검사했더니 친딸 아니었습니다”

“혼전임신해 낳은 딸…이혼 후 친자 검사했더니 친딸 아니었습니다”
“손톱 때문에” 목숨 잃을 뻔한 20대女…병원에 네일 아티스트 긴급 출동

“손톱 때문에” 목숨 잃을 뻔한 20대女…병원에 네일 아티스트 긴급 출동
“의리 지켜줘” 이이경, ‘용형’ 믿었는데…명단에서 사라졌다

“의리 지켜줘” 이이경, ‘용형’ 믿었는데…명단에서 사라졌다
스윙스, 정관 복원 후 정자 8마리…‘씨 없는 수박’ 놀림까지

스윙스, 정관 복원 후 정자 8마리…‘씨 없는 수박’ 놀림까지
불합격 통보하며 발 사이즈 물어본 회사…구두 한 켤레에 “눈물 펑펑”

불합격 통보하며 발 사이즈 물어본 회사…구두 한 켤레에 “눈물 펑펑”
‘강도 제압’ 나나 “母 실신…흉기 보는 순간 용기”

‘강도 제압’ 나나 “母 실신…흉기 보는 순간 용기”
‘경우의 수’ 뚫고 8강 진출했는데…“한국인 최악” 악플 테러, 무슨 일?

‘경우의 수’ 뚫고 8강 진출했는데…“한국인 최악” 악플 테러, 무슨 일?
양희은, 난소암 말기 판정 고백…“3개월 시한부 선고 받아”

양희은, 난소암 말기 판정 고백…“3개월 시한부 선고 받아”
“3억원 빚 독촉, 홧김에”…지인 살해 후 암매장한 40대男 구속

“3억원 빚 독촉, 홧김에”…지인 살해 후 암매장한 40대男 구속
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

    사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

  2. “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

    “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

  3. “반쪽 됐네” 오은영, 완전히 달라진 얼굴…소유진도 ‘깜짝’

    “반쪽 됐네” 오은영, 완전히 달라진 얼굴…소유진도 ‘깜짝’

  4. “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

    “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

  5. ‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일

    ‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

할리우드 톱스타 산드라 블록이 환갑의 나이가 믿기지 않는 독보적인 동안 미모를 과시했다.최근 블록은 자신의 SNS를 통해 “어떤 사진을
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

영화배우, 영화감독 등 할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의