스타요즘

임영웅, 금발 머리로 파격 변신 ‘아이돌 비주얼’

입력 :2026-03-10 15:03:59
수정 :2026-03-10 15:03:59
사진=임영웅 인스타그램 캡처
사진=임영웅 인스타그램 캡처


가수 임영웅이 파격적인 금발 스타일로 변신했다.

임영웅은 9일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 그는 기존의 단정한 흑발 이미지를 벗고 금발 헤어스타일로 변신한 모습이다. 탈색한 머리에 선글라스를 매치해 이전과는 또 다른 분위기를 연출했다.

그동안 임영웅은 차분한 이미지의 검은 머리를 유지하며 깔끔하고 단정한 스타일로 대중에게 친숙한 이미지를 보여왔다. 이번에는 금발 머리에 캐주얼한 의상으로 이전과는 다른 힙한 스타일로 파격 변신했다.

사진=임영웅 인스타그램 캡처
사진=임영웅 인스타그램 캡처


한편 임영웅은 2020년 TV조선 ‘미스터트롯’에서 우승하며 대중적 인지도를 높였다. 이후 탄탄한 팬층을 구축하며 ‘임영웅 신드롬’을 이어가고 있다.

그는 지난 2월 부산 벡스코에서 열린 공연을 끝으로 ‘아임 히어로 투어 2025’를 마무리했다.

강경민 기자
