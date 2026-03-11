기사 검색
‘월간남친’ 서인국♥지수, SNS에 현실 ‘커플 케미’ 사진 공개

입력 :2026-03-11 11:02:52
수정 :2026-03-11 11:02:52
사진=서인국 인스타그램 캡처
사진=서인국 인스타그램 캡처


가수 겸 배우 서인국이 ‘블랙핑크’ 지수와 다정하게 찍은 사진을 공개했다.

서인국은 10일 자신의 인스타그램에 “경남이와 미래”라는 문구와 함께 지수와 촬영한 사진 여러 장을 게재했다. 두 사람은 지난 6일 공개된 넷플릭스 드라마 ‘월간남친’에 함께 출연 중이다. ‘경남’과 ‘미래’는 드라마 속 캐릭터 이름이다.

서인국과 지수는 나란히 분홍색 상의를 맞춰 입고 장난기 가득한 포즈를 취하는가 하면, 서로를 향해 환하게 웃는 등 완벽한 비주얼 합을 과시했다.

두 사람이 출연 중인 ‘월간남친’은 현실에 지친 웹툰 PD 미래(지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션 서비스를 통해 매달 새로운 ‘가상 남친’을 구독하며 벌어지는 로망 실현 로맨틱 코미디다. 서인국은 극 중 미래의 직장 동료이자 사내 에이스인 박경남 역을 맡았다.

사진=서인국 인스타그램 캡처
사진=서인국 인스타그램 캡처


한편 서인국은 2009년 엠넷 오디션 프로그램 ‘슈퍼스타K’ 시즌 1의 초대 우승자로 화려하게 데뷔했다. 이후 2012년 tvN 드라마 ‘응답하라 1997’의 주인공 윤윤제 역을 맡으며 배우로서 주목받기 시작했다. 최근에는 지난 1월 개봉한 영화 ‘보이’에서 섬뜩한 빌런 역을 맡아 파격적인 연기 변신을 선보였다.

지수는 2016년 걸그룹 ‘블랙핑크(BLACKPINK)’로 데뷔해 독보적인 비주얼과 안정적인 보컬로 글로벌 팬덤을 형성했다. 지수가 속한 블랙핑크는 지난달 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’으로 컴백했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
