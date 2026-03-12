기사 검색
“월세 65만원이면 베팅”…‘1억 광고설’ 김선태 사무실 공개

입력 :2026-03-12 08:36:17
수정 :2026-03-12 08:36:17
유튜브 ‘김선태’ 캡처
유튜브 ‘김선태’ 캡처


‘광고 단가 최대 1억원’설이 돌고 있는 ‘전 충주맨’ 김선태 씨가 월세 65만원짜리 사무실을 공개했다.

김 씨는 11일 자신의 유튜브 채널 ‘김선태’를 통해 충주에 마련한 사무실을 소개하는 영상을 올렸다.

영상에서 김 씨는 “월세 65만원이면 충주에서 아주 싼 편은 아니다”라며 “햇빛도 잘 들어오고 상태가 마음에 들어 계약했다”고 밝혔다.

이어 “원래는 원룸을 생각했는데 나중에 직원이 생길 수도 있어 공간이 분리된 곳을 선택했다”며 “어떻게 보면 베팅이다. 따서 갚을 수 있을까 고민되기도 하고 미래의 걸 당겨온 느낌”이라고 했다.

김 씨는 사무실 공개가 협찬을 유도하려는 의도는 아니라고 선을 그었다.

그는 “사무실 물건이나 용품 지원은 받지 않겠다”며 “혹시 냉장고 채워달라는 의미로 보일까 봐 말씀드리지만 선물은 필요 없다. 차라리 광고를 달라”고 웃으며 말했다.

해당 영상은 공개 약 13시간 만인 12일 오전 7시 기준 조회 수 216만회를 넘겼다.

충북 충주시청 주무관으로 근무하며 시 유튜브 채널 ‘충TV’를 운영해 온 김 씨는 지난달 13일 사직서를 제출했다.

이후 개설한 개인 유튜브 채널은 이틀 만에 구독자 100만명을 돌파했고, 지난 3일 올린 첫 영상은 8일 만에 조회 수 899만회를 기록했다.

한편 온라인에서는 ‘김선태 유튜브 채널 소개서’라는 문서가 확산하며 화제를 모았다.

해당 문서에는 콘텐츠 협업 단가가 월 계약 기준 ▲브랜디드 콘텐츠와 하이라이트 쇼츠 1억원 ▲브랜디드 콘텐츠 8000만원 ▲단독 쇼츠 5000만원 ▲단순 PPL 3000만원 등으로 제시된 것으로 알려졌다.

다만 해당 문서가 실제 김선태측에서 작성된 것인지는 확인되지 않았다.

