기안84, 일본서 꿈에 그리던 ‘우상’ 만났다…누구길래

입력 :2026-03-12 15:53:34
수정 :2026-03-12 15:53:34
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
사진=MBC '나 혼자 산다' 캡처


웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 자신의 우상을 만나기 위해 일본으로 떠났다.

오는 13일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 기안84가 어린 시절부터 동경해온 ‘공포 만화의 거장’ 이토 준지 작가와의 만남이 전격 공개된다.

그는 과거 여러 인터뷰와 방송을 통해 자신의 독특한 세계관과 기괴한 상상력이 이토 준지 작가의 작품 세계에서 큰 영향을 받았음을 밝혔다. 실제로 그가 연재했던 웹툰 곳곳에는 이토 준지의 명작 ‘소용돌이’나 ‘토미에’ 시리즈를 연상케 하는 오마주가 담겨 있어 만화 팬들 사이에서도 화제가 된 바 있다.

이번 만남이 성사될 수 있었던 것은 가수 강남이 역할이 컸다. 작년 여름 기안84의 집을 방문했던 강남은 일본 인맥을 동원해 이토 준지 작가와의 만남을 주선하겠다고 약속했다. 꿈만 같던 이 약속은 1년여 만에 실현됐다.

사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
사진=MBC '나 혼자 산다' 캡처


기안84는 출국 전부터 “진짜로 그게 된 거다, 지금 꿈속에 있는 느낌”이라며 벅찬 마음을 드러냈다. 그는 이토 준지라는 인물에 대해 “만화가가 멋진 직업이라는 걸 알려준 분이다, 우주 같은 존재”라며 경외심을 표했다.

일본 현지에 도착한 기안84는 설레는 마음으로 만반의 준비에 나섰다. 그는 일본어 공부에 매진하며 우상인 이토 준지 작가와의 소통을 위해 애썼다. 그는 “러닝 뛰는 시간만큼 열심히 했다”고 밝히며 끊임없이 단어와 문장을 암기하는 열정을 보였다.

또 직접 그린 그림 선물을 준비했다. 기안84는 이토 준지에게 헌정할 작품을 위해 캔버스 앞에 앉아 어느 때보다 진지한 태도로 작업에 몰입했다.

우상을 만나 ‘성공한 덕후’가 된 기안84의 일본 방문기는 13일 오후 11시 10분 ‘나 혼자 산다’를 통해 확인할 수 있다.

강경민 기자
강경민 기자
