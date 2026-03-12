기사 검색
박준면 “변우석·아이유 덕에 매일 커피차”

입력 :2026-03-12 17:10:10
수정 :2026-03-12 17:10:10
사진=유튜브 '유튜브 하지영' 캡처
사진=유튜브 ‘유튜브 하지영’ 캡처


배우 박준면이 드라마 촬영 현장에서 함께 호흡을 맞춘 배우들과의 비하인드 스토리를 공개했다.

박준면은 11일 공개된 유튜브 채널 ‘유튜브 하지영’에 출연해 다음 달 첫 방송을 앞둔 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영 일화를 전했다. 이 작품은 가수 겸 배우 아이유와 배우 변우석이 주연을 맡고 있다.

극 중 상궁 역을 맡은 박준면은 주연 배우들과 처음 만난 순간을 떠올렸다. 그는 “대본 리딩 때부터 떨렸다. 아이유를 정말 좋아한다”고 말했다. 이어 “뒤돌면 변우석이 있다. 내 역할이 상궁이라 두 배우와 계속 관계가 이어지는 게 너무 좋았다”고 밝혔다.

박준면은 “추석 때 아이유에게 소고기를 선물 받았다”며 미담을 전하기도 했다. 이어 “‘21세기 대군부인’ 촬영장에는 아이유와 변우석이 준비한 커피차와 간식차가 매일 이어졌다. 이게 월드클래스구나 싶었다”고 덧붙였다.

사진=유튜브 '유튜브 하지영' 캡처
사진=유튜브 ‘유튜브 하지영’ 캡처


뮤지컬과 드라마, 영화 등 여러 무대를 오가며 꾸준히 존재감을 보여온 그는 인기에 대한 생각도 털어놨다. 그는 “속된 말로 물 들어오는 때인 것 같지만 나이를 먹어 보니 그 기간이 짧더라. 언제까지 들어올지 몰라서 그냥 열심히 하는 것”이라며 “배우라는 직업은 늘 낭떠러지에 서 있는 것 같다. 잘 돼도 조심스럽다”고 말했다.

이어 “같은 역할을 했더라도 시즌이 바뀌면 다시 검증받아야 한다. 계속 실력을 연마해야 한다”고 강조했다.

한편 ‘21세기 대군부인’은 4월 10일 첫 방송된다.

강경민 기자
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

샤넬 이만은 10일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드에서 열린 타임지 ‘올해의 여성’ 시상식에 참석하기 위해 도착해 포즈를