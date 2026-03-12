기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격

입력 :2026-03-12 17:43:54
수정 :2026-03-12 17:43:54
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


배우 선우용여가 남편과 스킨십을 안 해봤다고 털어놨다.

그는 지난 11일 개인 유튜브 채널에 올라온 영상에서 고민 상담을 했다.

선우용여는 “남편이 정말 사랑할 때는 아내한테 사랑을 다 주고 싶지 않냐. 아내는 그 사랑을 흐뭇하게 받아들일 때 아기가 생기는 것 같다”고 전했다.

그는 “남편이 연애 시절에 맛있는 걸 많이 사주고 조선 호텔도 많이 갔다”며 “그런 곳을 안 가봤는데 데려가 주니까 너무 좋았다”고 밝혔다.

이어 “남편이 절대 손을 안 잡았다. 밤 8시만 되면 빨리 집을 보냈다”고 덧붙였다.

그는 “1년 동안 사귀다가 우리 엄마한테 인사하러 갔는데 엄마가 절을 안 받아줬다. 그때 날 데리고 나왔다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


선우용여는 “키스랑 뽀뽀도 안 해봤다”며 “스킨십 없이 임신만 2번 했다”고 했다.

그는 “영화 찍을 때 어떻게 하는지 모르니까 정말 미치겠더라. 근데 그게 중요한 게 아니다. 난 사랑하는 마음은 같다”고 강조했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
선우용여가 남편과의 연애 기간은 얼마나 되었나?
인기기사
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식
‘모범납세 표창 받은’ 임원희·유노윤호
모범납세 표창 받은 임원희-유노윤호
서울시 유공납세자 표창 받은 유노윤호
서울시 유공납세자 표창 받은 임원희
박수치는 유노윤호
우즈 “부친, 필리핀서 갑자기 사망…지금도 사인 모른다”

우즈 “부친, 필리핀서 갑자기 사망…지금도 사인 모른다”
“네 애 좀 만지면 안 되냐”…6살 딸 만지던 80대, 엄마 목 조르고 폭행

“네 애 좀 만지면 안 되냐”…6살 딸 만지던 80대, 엄마 목 조르고 폭행
“월세 65만원이면 베팅”…‘1억 광고설’ 김선태 사무실 공개

“월세 65만원이면 베팅”…‘1억 광고설’ 김선태 사무실 공개
창원 어린이집 토끼장서 3세 원아 손가락 절단…경찰 조사

창원 어린이집 토끼장서 3세 원아 손가락 절단…경찰 조사
“월 300만원 수당·식료품 타갔는데” 20개월 ‘영양결핍’ 사망…공분

“월 300만원 수당·식료품 타갔는데” 20개월 ‘영양결핍’ 사망…공분
가수 김완선, 검찰 송치…5년간 미등록 기획사 운영한 혐의

가수 김완선, 검찰 송치…5년간 미등록 기획사 운영한 혐의
“돈 안 버는 아내 식충이 같아”…외벌이 남편 글에 맞벌이 논쟁

“돈 안 버는 아내 식충이 같아”…외벌이 남편 글에 맞벌이 논쟁
“죽은 하얀 눈” 인플루언서 간호사, 중환자실 환자 사진 찍고 조롱…대만 공분

“죽은 하얀 눈” 인플루언서 간호사, 중환자실 환자 사진 찍고 조롱…대만 공분
“그 미친 ×”…요양원 직원에 폭언 퍼부은 청도군수, 주거침입 혐의 입건

“그 미친 ×”…요양원 직원에 폭언 퍼부은 청도군수, 주거침입 혐의 입건
인기 클릭
Weekly Best

  1. 방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

    방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

  2. “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

    “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

  3. 이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

    이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

  4. “이혼한 전 배우자 일상 지켜봐”…‘재혼 8년 차’ 김구라 충격, 무슨 일

    “이혼한 전 배우자 일상 지켜봐”…‘재혼 8년 차’ 김구라 충격, 무슨 일

  5. ‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일

    ‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

샤넬 이만은 10일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드에서 열린 타임지 ‘올해의 여성’ 시상식에 참석하기 위해 도착해 포즈를