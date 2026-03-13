기사 검색
‘기부 천사’ 김장훈, 또 미담…사비로 방청객에 ‘치킨 1000마리’

입력 :2026-03-13 09:47:05
수정 :2026-03-13 09:47:05
김장훈.
더메르센 제공
김장훈.
더메르센 제공


가수 김장훈이 방청객들을 위해 통 큰 선물을 준비해 화제를 모으고 있다.

김장훈은 오는 15일 방송되는 KBS 2TV ‘개그콘서트’에 특별 출연한다. 그는 방송의 ‘공개재판’ 코너에 등장해 개그맨들과 호흡을 맞추며 색다른 무대를 선보일 예정이다.

김장훈은 최근 진행된 녹화 현장에서 객석을 채운 방청객 전원에게 통닭 1000마리를 사비로 선물한 것으로 전해졌다. 평소 공연과 기부 활동으로 ‘기부 천사’로 잘 알려진 그는 이번 녹화에서도 훈훈한 기부로 현장 분위기를 달궜다.

그는 이날 코너에서 ‘암탉 사칭죄’라는 설정으로 피고석에 앉아 개그 상황극에 참여한다. 검사 역의 개그맨 박성호, 변호사 역의 박영진과 함께 법정 콘셉트의 코믹한 공방을 벌이며 웃음을 선사할 예정이다.

이번 방송에서는 반가운 얼굴들도 함께 등장한다. ‘개그콘서트’ 전성기를 이끌었던 쌍둥이 개그맨 이상호와 이상민 형제가 오랜만에 무대에 오른다. 두 사람은 ‘거울 남녀’ 코너에 맞선남으로 등장해 쌍둥이 특유의 호흡을 살린 코미디를 선보인다.

한편 김장훈이 특별 출연한 ‘개그콘서트’는 15일 오후 9시 20분에 방송된다.

강경민 기자
