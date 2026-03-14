기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

문근영, 9년 만 무대 복귀…“더 예뻐졌다” 반응 터진 모습

입력 :2026-03-14 08:58:46
수정 :2026-03-14 08:58:46
문근영 인스타그램
문근영 인스타그램


배우 문근영이 약 9년 만에 연극 무대로 돌아온 소감을 전했다.

문근영은 14일 자신의 SNS에 “나를 힘나게 해주는 곰숑키들. 덕분에 무사히 첫 공연을 올릴 수 있었다. 정말 많이 고맙다”라는 글과 함께 사진을 공개했다. ‘곰숑키’는 문근영의 팬덤을 부르는 애칭이다.

공개된 사진에는 공연 후 팬에게 받은 손편지가 담겨 눈길을 끌었다. 편지에는 “오랜만에 무대에서 문근영을 볼 수 있어 정말 기쁘다. 건강 잘 챙기고 마지막 공연까지 컨디션 관리 잘해서 멋지게 마무리하길 바란다”는 응원의 메시지가 적혀 있었다.

문근영은 지난 10일 서울 대학로 TOM(티오엠) 1관에서 개막한 연극 ‘오펀스’ 무대에 올라 관객들과 만나고 있다.

그가 연극에 출연하는 것은 2017년 공연된 ‘로미오와 줄리엣’ 이후 약 9년 만이다. 오랜 공백 끝에 다시 무대에 선 만큼 팬들의 관심도 이어지고 있다.

‘오펀스’는 미국 극작가 라일 케슬러의 작품으로, 필라델피아 북부를 배경으로 살아가는 중년 갱스터 해럴드와 고아 형제 트릿·필립이 함께 생활하며 가족 같은 관계를 만들어가는 이야기를 담고 있다.

문근영은 극 중 거친 환경 속에서도 동생 필립을 지키기 위해 고군분투하는 형 트릿 역을 맡아 강렬한 연기를 선보이고 있다.

1999년 영화 ‘길 위에서’로 데뷔한 문근영은 이후 드라마와 영화에서 활발히 활동해왔다. 2017년 급성구획증후군 진단을 받고 네 차례 수술을 받는 등 어려움을 겪었지만 이후 예능과 드라마로 복귀했다.

또 2022년에는 부천국제판타스틱영화제를 통해 감독으로도 데뷔하며 활동 영역을 넓히고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
문근영이 연극 무대에 오른 것은 몇 년 만인가?
인기기사
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식
‘모범납세 표창 받은’ 임원희·유노윤호
모범납세 표창 받은 임원희-유노윤호
서울시 유공납세자 표창 받은 유노윤호
서울시 유공납세자 표창 받은 임원희
박수치는 유노윤호
“한국인 매일 먹는데”…췌장 망치는 음식 4가지 ‘충격’

“한국인 매일 먹는데”…췌장 망치는 음식 4가지 ‘충격’
“수면 중 두통 호소하다 뇌사”…생후 60일 딸 아빠, 5명에 ‘새 삶’ 주고 떠나

“수면 중 두통 호소하다 뇌사”…생후 60일 딸 아빠, 5명에 ‘새 삶’ 주고 떠나
최초 女연쇄살인마 김선자와 모텔 살인 김소영…40년을 관통한 탐욕과 잔혹함의 평행이론

최초 女연쇄살인마 김선자와 모텔 살인 김소영…40년을 관통한 탐욕과 잔혹함의 평행이론
“공부 안 해?” 훈계하다 아들·아내에 흉기 휘두른 40대 가장 체포

“공부 안 해?” 훈계하다 아들·아내에 흉기 휘두른 40대 가장 체포
요즘 난리 난 ‘알부민’…전문가 경고 “조미료 퍼먹는 꼴”

요즘 난리 난 ‘알부민’…전문가 경고 “조미료 퍼먹는 꼴”
“손가락 길이 보면 동성애자인지 알 수 있다”

“손가락 길이 보면 동성애자인지 알 수 있다”
“내 짜장면 불어!” 배달 늦는 식당 찾아가 업주 폭행한 男…“목 조르고 박치기”

“내 짜장면 불어!” 배달 늦는 식당 찾아가 업주 폭행한 男…“목 조르고 박치기”
“휴대전화 개통시 ‘안면인증 의무화’ 정책 재검토하라” 인권위 권고

“휴대전화 개통시 ‘안면인증 의무화’ 정책 재검토하라” 인권위 권고
김연아 “날 사랑해줘”…‘♥고우림’ 말고 누구에게?

김연아 “날 사랑해줘”…‘♥고우림’ 말고 누구에게?
인기 클릭
Weekly Best

  1. 방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

    방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

  2. 이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

    이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

  3. “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

    “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

  4. ‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격

    ‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격

  5. “이혼한 전 배우자 일상 지켜봐”…‘재혼 8년 차’ 김구라 충격, 무슨 일

    “이혼한 전 배우자 일상 지켜봐”…‘재혼 8년 차’ 김구라 충격, 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

샤넬 이만은 10일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드에서 열린 타임지 ‘올해의 여성’ 시상식에 참석하기 위해 도착해 포즈를