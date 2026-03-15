‘38세 미혼’ 박재범 “숨겨둔 자식 있다고…” 충격, 갓난아기 육아했다

문근영, 9년 만 무대 복귀…“더 예뻐졌다” 반응 터진 모습

배우 문근영이 약 9년 만에 연극 무대로 돌아온 소감을 전했다. 문근영은 14일 자신의 SNS에 “나를 힘나게 해주는 곰숑키들. 덕분에 무사히 첫 공연을 올릴 수 있었다. 정말 많이 고맙다”라는 글과 함께 사진을 공개했다. ‘곰숑키’는 문근영의 팬덤을 부르는 애칭이다. 공개된 사진에는 공연 후 팬에게 받은 손편지가 담겨 눈길을 끌었다. 편지에는 “오랜만에 무대에서 문근영을 볼 수 있어 정말 기쁘다. 건강 잘 챙기고 마지막 공연까지 컨디션 관리 잘해서 멋지게 마무리하길 바란다”는 응원의 메시지가 적혀 있었다. 문근영은 지난 10일 …