기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘연매출 30억’ 양준혁 근황 “남의 매장서 설거지” 포착

입력 :2026-03-15 14:39:51
수정 :2026-03-15 14:39:51
KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 양준혁
KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 양준혁


프로야구 전설이자 방어 양식업으로 사업에도 성공한 양준혁이 정호영 셰프의 일식당 막내 체험에 나섰다.

15일 오후 4시 40분 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(‘사당귀’) 348회에서는 글로벌 스타 셰프로 전성기를 구가 중인 정호영이 연 매출 30억원의 자산가 양준혁을 일일 막내로 채용하는 모습이 그려진다.

이날 방송에서 정호영은 따끈한 우동 한 그릇을 미끼로 양준혁을 포섭한다.

현재 포항에서 대규모 횟집을 운영 중인 요식업 경력자 양준혁은 “서빙은 자신 있다”면서 강한 자신감을 내비쳤다.

그러나 이내 토핑 올리기부터 설거지까지 쉴 틈 없이 쏟아지는 막내 업무에 당혹감을 감추지 못한다.

‘슬로우 서빙’을 고수하는 양준혁과 “우동은 스피드가 생명”이라고 강조하는 정호영 사이의 묘한 신경전이 오갔다고 한다.

KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 양준혁
KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 양준혁


양준혁은 생애 첫 설거지 업무에 투입돼 “남의 매장에서 설거지를 다 한다”라고 투덜거리면서도 묵묵히 소임을 다해 출연진들을 놀라게 한다.

정호영은 그의 업무 능력에 대해 “느리긴 해도 친절하더라”라는 묘한 칭찬을 건네 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

넷플릭스 ‘흑백요리사2’의 명장면을 재현한 정호영 표 ‘아귀 해체 쇼’도 공개된다.

제작진은 “양준혁이 직접 공수한 아귀를 거침없이 손질하는 정호영의 압도적인 퍼포먼스는 시청자들의 시선을 다시 한번 사로잡을 전망”이라고 기대했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
양준혁이 정호영 셰프의 일식당에서 경험한 역할은?
인기기사
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식
‘모범납세 표창 받은’ 임원희·유노윤호
모범납세 표창 받은 임원희-유노윤호
서울시 유공납세자 표창 받은 유노윤호
서울시 유공납세자 표창 받은 임원희
박수치는 유노윤호
김건모 놀라운 근황 공개…유명 연예인과 ‘커플팬티’ 인증

김건모 놀라운 근황 공개…유명 연예인과 ‘커플팬티’ 인증
장농 속 ‘염처리’된 시신…담배꽁초의 ‘립스틱’이 가리킨 범인은 여성이 아닌 남성

장농 속 ‘염처리’된 시신…담배꽁초의 ‘립스틱’이 가리킨 범인은 여성이 아닌 남성
‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?
“살려달라” 스마트워치 눌렀지만…전자발찌 40대, 20대 여성 살해

“살려달라” 스마트워치 눌렀지만…전자발찌 40대, 20대 여성 살해
‘38세 미혼’ 박재범 “숨겨둔 자식 있다고…” 충격, 갓난아기 육아했다

‘38세 미혼’ 박재범 “숨겨둔 자식 있다고…” 충격, 갓난아기 육아했다
“3층 게스트하우스서 불”…서울 소공동 화재 10명 부상

“3층 게스트하우스서 불”…서울 소공동 화재 10명 부상
“男상사가 벌레 먹였다” 女직원 충격 폭로…‘엽기 게임’ 실체 드러났다

“男상사가 벌레 먹였다” 女직원 충격 폭로…‘엽기 게임’ 실체 드러났다
혹시 나?…“40억 잭팟 터졌다” 로또 1등 수동 2장 당첨 나온 ‘이곳’

혹시 나?…“40억 잭팟 터졌다” 로또 1등 수동 2장 당첨 나온 ‘이곳’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

    제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

  2. 방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

    방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

  3. 이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

    이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

  4. ‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격

    ‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격

  5. “이혼한 전 배우자 일상 지켜봐”…‘재혼 8년 차’ 김구라 충격, 무슨 일

    “이혼한 전 배우자 일상 지켜봐”…‘재혼 8년 차’ 김구라 충격, 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

샤넬 이만은 10일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드에서 열린 타임지 ‘올해의 여성’ 시상식에 참석하기 위해 도착해 포즈를