48세 하지원 “혼자살 준비…마지막 연애는 8년 전”

사진=SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 하지원이 새로 입학한 학과는 무엇인가? 조리＆푸드디자인학과 연극영화과

배우 하지원이 마지막 연애를 고백했다.지난 15일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 하지원이 출연해 연애 경험과 연애관에 대해 밝혔다.이날 서장훈은 “하지원 씨가 앞으로 혼자 살 수도 있으니 만반의 준비를 하고 있다더라. 심지어 조리학과에 새로 입학했다”고 소개했다.이에 하지원은 “조리＆푸드디자인학과 26학번 신입생”이라며 “입학 동기들도 만나고 동아리 활동도 하고 MT도 갈 예정”이라고 들뜬 마음을 드러냈다. 과거 단국대학교 연극영화과를 졸업한 그는 20여 년 만에 다시 캠퍼스로 돌아갔다.이날 신동엽은 48세의 나이에 아직 싱글인 하지원에게 마지막 연애를 묻기도 했다. 그는 “8년 정도 됐다. 더 됐을 수도 있고”라고 답하며 오랜 시간 연애 공백기를 가지고 있음을 밝혔다.이어 서장훈이 “연상보다 연하가 더 편하다고 했는데 몇 살 연하까지 가능하냐”고 묻자 “대화가 되는”이라는 조건을 달았다. 신동엽이 조리학과 동기와의 만남 가능성을 언급하자 “큰일 날 것 같다”며 손사래를 쳤다.그는 평소 집에서 “밥 먹고 눕고, TV 볼 때도 누워 있는 편”이라며 완벽한 ‘집순이’의 면모를 고백하기도 했다.한편 하지원은 오는 19일 첫 공개되는 JTBC 디지털스튜디오의 신규 웹 예능 ‘26학번 지원이요’를 통해 실제 대학 생활기를 가감 없이 보여줄 예정이다. 해당 콘텐츠는 실제 학교생활에 녹아드는 하지원의 리얼리티를 담아낸다.강경민 기자