‘딸 둘 아빠’ 이민우, ♥예비 신부와 애정 넘치는 ‘웨딩 화보’ 공개

사진=이민우 인스타그램 캡처

사진=이민우 인스타그램 캡처

사진=이민우 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 이민우가 웨딩 화보를 공개한 이유는? 결혼 발표 콘서트 홍보

1세대 대표 아이돌 그룹 ‘신화’의 멤버 이민우가 웨딩 화보를 전격 공개했다.이민우는 16일 자신의 인스타그램에 “우리의 시작(The Beginning of Us)”이라고 적으며 “오랜 시간 끝에 내가 인생을 함께 보내고 싶은 사람을 찾았다(After a long journey, I finally found the one I want to spend my life with)”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에서 그는 턱시도를 차려입고 우아한 웨딩드레스를 입은 예비 신부와 행복한 표정을 짓고 있다. 두 사람은 카메라를 향해 환한 미소를 지으며 예비부부다운 다정한 분위기를 자아냈다.이민우는 화보에서 기타를 들고 포즈를 취하며 아티스트로서의 정체성을 드러내기도 했다.한편 이민우는 1998년 그룹 ‘신화’로 데뷔해 ‘으쌰으쌰’, ‘브랜드 뉴’, ‘퍼펙트 맨’ 등 히트곡으로 사랑받았다. 예비신부는 재일교포 3세 출신으로 6세 딸을 홀로 키워온 싱글맘으로 알려졌다. 이민우는 지난해 12월 득녀 소식을 전하며 두 딸의 아빠가 됐음을 알린 바 있다.두 사람은 오는 29일 정식으로 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다.강경민 기자