기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘딸 둘 아빠’ 이민우, ♥예비 신부와 애정 넘치는 ‘웨딩 화보’ 공개

입력 :2026-03-16 13:41:04
수정 :2026-03-16 13:41:04
사진=이민우 인스타그램 캡처
사진=이민우 인스타그램 캡처


1세대 대표 아이돌 그룹 ‘신화’의 멤버 이민우가 웨딩 화보를 전격 공개했다.

이민우는 16일 자신의 인스타그램에 “우리의 시작(The Beginning of Us)”이라고 적으며 “오랜 시간 끝에 내가 인생을 함께 보내고 싶은 사람을 찾았다(After a long journey, I finally found the one I want to spend my life with)”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속에서 그는 턱시도를 차려입고 우아한 웨딩드레스를 입은 예비 신부와 행복한 표정을 짓고 있다. 두 사람은 카메라를 향해 환한 미소를 지으며 예비부부다운 다정한 분위기를 자아냈다.

이민우는 화보에서 기타를 들고 포즈를 취하며 아티스트로서의 정체성을 드러내기도 했다.

사진=이민우 인스타그램 캡처
사진=이민우 인스타그램 캡처


사진=이민우 인스타그램 캡처
사진=이민우 인스타그램 캡처


한편 이민우는 1998년 그룹 ‘신화’로 데뷔해 ‘으쌰으쌰’, ‘브랜드 뉴’, ‘퍼펙트 맨’ 등 히트곡으로 사랑받았다. 예비신부는 재일교포 3세 출신으로 6세 딸을 홀로 키워온 싱글맘으로 알려졌다. 이민우는 지난해 12월 득녀 소식을 전하며 두 딸의 아빠가 됐음을 알린 바 있다.

두 사람은 오는 29일 정식으로 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이민우가 웨딩 화보를 공개한 이유는?
인기기사
‘케데헌’, 아카데미 2관왕 등극
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식
‘49세 신혼’ 김종국 “생전 들어보지도 못한 병 걸려” 안타까운 소식 전해졌다

‘49세 신혼’ 김종국 “생전 들어보지도 못한 병 걸려” 안타까운 소식 전해졌다
유민상♥신봉선 “사실은 둘이 예쁘게 만나고 있습니다”

유민상♥신봉선 “사실은 둘이 예쁘게 만나고 있습니다”
“매일 ○○에 술 한잔”…102세 할머니의 ‘반전’ 장수 비결

“매일 ○○에 술 한잔”…102세 할머니의 ‘반전’ 장수 비결
“185cm 송일국보다 크다”…벌써 중2 된 대한민국만세 근황

“185cm 송일국보다 크다”…벌써 중2 된 대한민국만세 근황
결혼 안했는데…김장훈, 숨겨둔 ‘17살 딸’ 최초 고백

결혼 안했는데…김장훈, 숨겨둔 ‘17살 딸’ 최초 고백
알바가 연봉 9300만원?…“최저임금 4만 5000원으로 올리자” 발칵

알바가 연봉 9300만원?…“최저임금 4만 5000원으로 올리자” 발칵
‘5월 결혼’ 최준희, 웨딩화보 공개…“인형 미모”

‘5월 결혼’ 최준희, 웨딩화보 공개…“인형 미모”
“이런 적 처음” 광주에 우르르…SNS서 난리 난 ‘이곳’ 뭐 팔길래

“이런 적 처음” 광주에 우르르…SNS서 난리 난 ‘이곳’ 뭐 팔길래
3년간 스마트폰 끊은 이부진 아들…현 고3 “하루 6시간은 중독 아냐”

3년간 스마트폰 끊은 이부진 아들…현 고3 “하루 6시간은 중독 아냐”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

    제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

  2. 방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

    방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

  3. ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

    ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

  4. 이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

    이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

  5. ‘연매출 30억’ 양준혁 근황 “남의 매장서 설거지” 포착

    ‘연매출 30억’ 양준혁 근황 “남의 매장서 설거지” 포착
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

샤넬 이만은 10일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드에서 열린 타임지 ‘올해의 여성’ 시상식에 참석하기 위해 도착해 포즈를