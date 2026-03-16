기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘왕사남’ 박지훈, 4월 팬미팅 개최…티켓팅 일정은?

입력 :2026-03-16 15:29:37
수정 :2026-03-16 15:29:37
사진=YY엔터테인먼트 인스타그램 캡처
사진=YY엔터테인먼트 인스타그램 캡처


영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행의 주역 박지훈이 오는 4월 팬미팅을 개최한다.

16일 소속사 YY엔터테인먼트에 따르면 박지훈은 4월 25일과 26일 양일간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 2026 박지훈 팬미팅 ‘같은 자리’를 열고 팬들과 만난다.

이번 팬미팅은 지난해 7월 열린 ‘오프닝(OPENING)’ 이후 9개월 만에 마련된 공식적인 만남이다.

소속사 측은 “언제나 같은 마음으로 서로를 응원해 온 박지훈과 팬들이 다시 ‘같은 자리’에서 함께한다는 의미를 담았다”며 “서로 다른 시간과 자리 속에서도 변함없이 이어져 온 박지훈과 팬들의 마음을 확인하는 뜻깊은 시간이 될 전망”이라고 기획 의도를 설명했다.

박지훈은 최근 누적 관객 수 1300만명을 돌파하며 역대급 기록을 쓴 영화 ‘왕과 사는 남자’(감독 장항준)에서 주인공 ‘단종’ 역을 맡아 열연했다. 그가 보여준 처연하면서도 깊이 있는 눈빛 연기는 관객의 극찬을 이끌어내며 천만 배우 반열에 올랐다.

박지훈 팬미팅
박지훈 팬미팅


그는 팬미팅에 앞서 내달 중 신곡 발표를 예고하며 가수로의 컴백을 준비 중이다. 또한 올해 상반기에는 티빙 오리지널 시리즈 ‘취사병 전설이 되다’의 공개를 앞두고 있다.

한편 팬미팅 티켓은 온라인 예매처 ‘예스24 티켓’을 통해 예매할 수 있다. 팬클럽 선예매는 오는 24일 오후 8시, 일반 예매는 26일 오후 8시에 진행된다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박지훈의 2026 팬미팅 ‘같은 자리’가 열리는 날짜는?
인기기사
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
‘케데헌’, 아카데미 2관왕 등극
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들
유민상♥신봉선 “사실은 둘이 예쁘게 만나고 있습니다”

유민상♥신봉선 “사실은 둘이 예쁘게 만나고 있습니다”
‘49세 신혼’ 김종국 “생전 들어보지도 못한 병 걸려” 안타까운 소식 전해졌다

‘49세 신혼’ 김종국 “생전 들어보지도 못한 병 걸려” 안타까운 소식 전해졌다
결혼 안했는데…김장훈, 숨겨둔 ‘17살 딸’ 최초 고백

결혼 안했는데…김장훈, 숨겨둔 ‘17살 딸’ 최초 고백
“185cm 송일국보다 크다”…벌써 중2 된 대한민국만세 근황

“185cm 송일국보다 크다”…벌써 중2 된 대한민국만세 근황
알바가 연봉 9300만원?…“최저임금 4만 5000원으로 올리자” 발칵

알바가 연봉 9300만원?…“최저임금 4만 5000원으로 올리자” 발칵
‘5월 결혼’ 최준희, 웨딩화보 공개…“인형 미모”

‘5월 결혼’ 최준희, 웨딩화보 공개…“인형 미모”
“이런 적 처음” 광주에 우르르…SNS서 난리 난 ‘이곳’ 뭐 팔길래

“이런 적 처음” 광주에 우르르…SNS서 난리 난 ‘이곳’ 뭐 팔길래
3년간 스마트폰 끊은 이부진 아들…현 고3 “하루 6시간은 중독 아냐”

3년간 스마트폰 끊은 이부진 아들…현 고3 “하루 6시간은 중독 아냐”
2026년 3월 16일

2026년 3월 16일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

    제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

  2. 방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

    방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

  3. ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

    ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

  4. 이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

    이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

  5. ‘연매출 30억’ 양준혁 근황 “남의 매장서 설거지” 포착

    ‘연매출 30억’ 양준혁 근황 “남의 매장서 설거지” 포착
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett