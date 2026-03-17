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‘이영애 딸’ 김시아, 검정고시→한양대 조기입학 ‘캠퍼스서 포착’

입력 :2026-03-17 01:23:29
수정 :2026-03-17 01:23:29
드라마 ‘은수 좋은 날’에서 모녀로 호흡을 맞춘 이영애·김시아. KBS 제공
드라마 ‘은수 좋은 날’에서 모녀로 호흡을 맞춘 이영애·김시아. KBS 제공


배우 김시아가 한양대학교에 조기 입학하며 대학생이 됐다.

15일 김시아는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “26학번 아기사자”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 한양대 캠퍼스 곳곳에서 미소를 짓는 김시아의 모습이 담겼다.

김시아는 한양대 새내기로 풋풋한 모습으로 대학 생활을 즐기는 모습이다.

김시아 SNS 캡처
김시아 SNS 캡처


김시아 SNS 캡처
김시아 SNS 캡처


2008년생인 김시아는 또래보다 1년 일찍 대학교에 입학해 눈길을 끈다.

그는 검정고시로 중학교 과정을 마친 뒤 한림연예예술고등학교에 1년 일찍 입학했다.

2007년생과 함께 졸업한 그는 한양대 조기 입학을 선택했다.

김시아 SNS 캡처
김시아 SNS 캡처


한편 김시아는 지난해 KBS 2TV ‘은수 좋은 날’에서 이영애의 딸 박수아 역으로 활약했다.

그는 해당 작품으로 ‘2025 KBS 연기대상’ 청소년 연기상을 수상했다.

온라인뉴스부
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