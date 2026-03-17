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‘무속인 어머니’ 고백한 개그맨 “안부 대신 운세 물어”

입력 :2026-03-17 10:34:31
수정 :2026-03-17 10:34:31
이수근.<br>뉴스1
이수근.
뉴스1


개그맨 이수근이 무속인 어머니와의 일화를 공개했다.

지난 16일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 ‘무엇이든 물어보살’에는 무속인이라는 직업 때문에 주변의 과도한 기대와 오해에 시달린다는 의뢰인이 출연했다.

이날 의뢰인은 “무당이라고 하면 사람들이 날 무서워하고 어려워한다. 때로는 너무 맹신한다. 내 능력을 이용하는 사람들 때문에 고민”이라며 고충을 토로했다. 특히 그는 “사소한 결정까지 나한테 하라는 거다. 너무 부담된다. 일상에서는 주관적인 선택일 수 있고 우연의 반복일 수 있는데”라며 주변 시선에 대한 피로감을 호소했다. 이어 “평범하게 지내고 싶은데 자꾸 나한테 답을 얻으려 한다”는 고민을 털어놨다.

무속인 어머니를 둔 이수근은 누구보다 의뢰인의 마음에 깊이 공감했다. 그는 과거 자신의 행동을 회상하며 “나도 옛날에 엄마한테 가면 안부를 안 물어보고 ‘나 올해 어때?’ 이랬다”고 밝혔다. 그러면서 무속인이란 직업에 대해 “이것도 하나의 상담가라고 생각한다”고 견해를 전했다.

사진=KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 캡처
사진=KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 캡처


그는 “미래를 예언할 수는 없다. 미래를 전부 맞히면 내가 힘들면 안 됐던 것 아닌가”라고 반문했다. 그러면서도 “너무 힘들 때 엄마한테 전화하면 ‘진짜 좋아질 거야’ 하는데 이런 말에 위안을 받았다”고 전했다.

이수근은 과거 같은 방송에서 무속인 어머니를 둔 의뢰인이 출연했을 당시 자신의 가정사를 밝힌 바 있다. 그는 “저희 어머니도 냉면집을 하다가 갑자기 아팠다. 선생님이 어머니 직업을 물어봐서 ‘무당’이라고 했다가 많이 맞았다. 그랬던 시기가 있었다”고 평탄치 않았던 어린 시절을 고백했다.

강경민 기자
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