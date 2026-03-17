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“냄새 때문에 베란다에서 삼겹살” 아이돌 사진에 ‘민폐’ VS ‘예민’ 갑론을박

입력 :2026-03-17 10:55:53
수정 :2026-03-17 10:55:53
러블리즈 출신 이미주(왼쪽)이 베란다에서 삼겹살을 구워먹는 사진을 자신의 인스타그램에 올렸다. 자료 : 이미주 인스타그램
러블리즈 출신 이미주(왼쪽)이 베란다에서 삼겹살을 구워먹는 사진을 자신의 인스타그램에 올렸다. 자료 : 이미주 인스타그램


그룹 러블리즈 출신 이미주(31)가 베란다에서 삼겹살을 구워먹는 사진을 올린 것을 두고 네티즌들이 갑론을박을 벌이고 있다.

이미주는 15일 자신의 인스타그램에 “제목 : 베란다에서”라는 제목의 사진을 올렸다. 사진에는 베란다에 휴대용 버너와 작은 불판을 놓고 삼겹살 두 점과 버섯, 마늘을 굽고 있는 모습이 담겼다.

이에 그룹 스테이씨 멤버 재윤은 “언니 왜 두 점만 먹냐”고 물었고, 이미주의 친언니는 “기름도 안 나오겠다”는 댓글을 달았다.

이미주는 “타니까 조금씩 구워 먹는 것”이라며 “냄새 때문에 베란다를 택했다”고 답했다.

네티즌들은 이미주의 적은 식사량에 놀라는 동시에, 공동주택의 베란다에서 삼겹살을 구워먹는 것에 대해 다양한 의견을 내놓았다.

일부 네티즌들은 “베란다에서 삼겹살을 구워먹는 건 민폐다”, “이웃들은 창문도 못 연다”, “빨래에 냄새 밴다” 등의 댓글을 달며 이미주를 질타했다.

반면 다른 네티즌들은 “고작 두 점 구워먹은 게 이웃집에 피해를 줄 일이냐”, “이웃집 삼겹살 냄새까지 따지는 건 너무 예민하다” 등의 댓글을 달았다.

이미주는 최근 유튜브 채널 ‘그냥 이미주’를 개설하고 팬들과 소통하고 있다.

온라인뉴스부
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