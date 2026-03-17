문지인♥김기리, 유산 아픔 딛고 ‘임신 소식’…“간절히 기도했다”

사진=문지인 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 문지인 부부의 이번 임신 전 겪었던 경험은? 유산 난임치료

배우 문지인과 김기리 부부가 결혼 3년 차에 임신 소식을 전했다.문지인은 17일 자신의 인스타그램에 임신 소식을 알리며 예비 부모로서의 설렘과 그간의 간절했던 마음을 고백했다.그는 “결혼 소식을 알려 드린 지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 결혼 3년 차가 되어 이젠 저희가 엄마 아빠가 됩니다”라며 “둘이 아닌 셋이 되었습니다”라고 임신 소식을 공식화했다.문지인은 이번 임신이 한 차례 유산을 겪은 뒤 찾아온 선물임을 밝혀 뭉클함을 더했다. 그는 “다가오는 8월에 만나게 될 생명이와는 결혼하고 얼마 안 돼 잠시 만났다가 이별했었는데요. 그 이후 저한테는 조금 긴 기다림의 시간이었나 봐요”라며 과거 유산의 아픔이 있었음을 조심스럽게 털어놨다.이어 “계속된 실패에 혼란에 빠져 있을 그때, 너무 감사하게도 생명이가 스스로 다시 찾아와 주었답니다”라고 밝히며 “지금 생각해 보면 그 힘들었던 과정은 생명이를 다시 만나는 소중한 여정이었던 것 같습니다. 그 시간이 없었으면 덜 힘들었을지는 몰라도 이렇게 간절하고 애틋한 마음으로 만나진 못했을 것 같아요”라며 성숙한 태도를 보였다.그러면서 “이제 새롭게 시작될 셋으로의 출발, 잘 준비해 보려 합니다. 무엇보다 최선을 다해 올바른 부모가 되어 건강한 가정, 잘 만들어가겠습니다”라며 각오를 다졌다.또한 “지금 이 순간도 간절히 기다리시는 모든 가정 가운데 하루빨리 소중한 생명을 만나게 해주시길 함께 꼭 기도 드리겠습니다”라며 난임 등으로 어려움을 겪는 이들을 향한 따뜻한 응원도 덧붙였다.이 같은 소식에 동료 연예인들의 축하 행렬도 이어지고 있다. 개그우먼 조혜련은 “축하해 지인아, 너무 감사합니다”라며 기쁨을 나눴고, 다둥이 엄마인 가수 별 역시 “최고의 축복”이라며 축하했다. 김승혜는 “선배님, 지인언니 너무 축하해요”라고 전했고, 배우 이지훈도 “기도합니다, 생명이가 온전히 부모의 품으로 와주길”이라며 축하의 말을 남겼다.한편 김기리와 문지인은 2024년 5월 결혼했다.강경민 기자