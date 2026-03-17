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BTS, 광화문 공연 이어 ‘미국 무대’ 컴백 예고…23일 뉴욕

입력 :2026-03-17 15:37:46
수정 :2026-03-17 15:37:46
지난 2019년 뉴욕 타임스퀘어에서 공연을 펼치고 있는 방탄소년단(BTS). <br>연합뉴스
지난 2019년 뉴욕 타임스퀘어에서 공연을 펼치고 있는 방탄소년단(BTS).
연합뉴스


그룹 ‘방탄소년단(BTS)’이 완전체로서 미국 무대에 다시 오른다.

16일(이하 현지시간) 미국 음악 매체 ‘롤링스톤’에 따르면, 방탄소년단은 오는 23일 뉴욕에서 개최되는 스페셜 이벤트 ‘스포티파이 x BTS: 스윔사이드(SWIMSIDE)’에 출연할 예정이다.

이번 공연은 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑(Arirang)’을 기념하기 위해 마련됐다. 멤버 7인 전원이 미국 현지 무대에서 함께 퍼포먼스를 펼치는 것은 지난 2022년 ‘퍼미션 투 댄스 온 스테이지(Permission to Dance on Stage)’ 이후 약 4년 만이다. 긴 공백기를 깨고 돌아온 이들의 복귀 소식에 빌보드를 비롯한 주요 외신들은 방탄소년단의 컴백 소식을 집중 조명하고 있다.

이번 행사를 주최하는 세계 최대 음원 플랫폼 ‘스포티파이’는 방탄소년단의 열성적인 상위 리스너 1000명을 초대하는 이벤트를 기획했다. 현장에는 한국의 미를 현대적으로 재해석한 새 앨범 ‘아리랑’의 테마를 온몸으로 느낄 수 있는 몰입형 전시 공간과 체험 존이 설치해 글로벌 팬들에게 잊지 못할 경험을 선사할 계획이다.

방탄소년단(BTS).<br>빅히트뮤직 제공
방탄소년단(BTS).
빅히트뮤직 제공


방탄소년단은 앨범 발매 직후부터 쉴 틈 없는 행보를 이어간다. 앨범 공개 이튿날인 21일(한국시간)에는 서울 광화문 광장에서 대규모 무료 콘서트를 열고 국내 팬들을 만난다. 이는 긴 시간 기다려준 아미(ARMY)들을 향한 멤버들의 의사가 적극 반영된 결정으로 알려졌다.

내달 9일부터는 전 세계 주요 도시를 순회하는 월드 투어에 돌입한다. 이번 투어는 내년 3월까지 이어진다.

강경민 기자
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