개그맨 김대희, ‘미모의 아내’ 공개…6살 연하 승무원 출신

사진=유튜브 ‘꼰대희’ 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 김대희의 실제 아내 지경선씨의 직업 배경은? 승무원 출신 방송인 출신

개그맨 김대희가 미모의 아내를 전격 공개했다.지난 16일 유튜브 채널 ‘꼰대희’에는 ‘(선공개) 밥묵자 삼자대면’이라는 제목의 영상이 게재됐다.이번 영상은 ‘꼰대희’ 세계관 속 가상 아내인 신봉선과 실제 현실 아내인 지경선씨가 한자리에 모이는 설정으로 기획됐다. 좀처럼 방송 노출이 없었던 지경선씨는 승무원 출신다운 단아하고 빼어난 미모로 시선을 사로잡았다.세 사람 사이의 묘한 긴장감과 어색한 공기는 신봉선의 거침없는 입담으로 깨졌다. 과거 KBS 2TV ‘개그콘서트’의 전설적인 코너 ‘대화가 필요해’부터 현재의 ‘꼰대희’까지 롱런하며 김대희와 완벽한 부부 케미스트리를 자랑해온 신봉선은 상황극에 몰입해 “나도 가만 앉아 있는데 마음이 편한 줄 아십니까”라며 “내가 괜히 상간녀가 된 것 같아요”라고 역정을 내 현장을 웃음바다로 만들었다.현실 아내인 지경선씨 역시 개그맨 아내다운 예능감을 뽐냈다. 그는 남편 김대희에 대해 “최근에 거의 3주 동안 말 안 할 때도 있었다”고 폭로했다.김대희는 특유의 꼰대희 캐릭터를 유지하며 신봉선에게 “네가 제수씨라면 나 같은 놈하고 바람피우겠냐?”고 응수해 폭소를 자아냈다.‘꼰대희’ 이번 편은 김대희가 구축한 ‘부캐’ 세계관과 실제 삶이 충돌하며 발생하는 재미를 극대화할 것으로 보인다.한편 김대희는 2006년 6살 연하의 객실 승무원 출신인 지경선씨와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.강경민 기자