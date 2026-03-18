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‘12세 연하♥’ 김구라 “사랑했지만 이혼”…전처 언급

입력 :2026-03-18 09:53:30
수정 :2026-03-18 09:53:30
사진=TV조선 ‘X의 사생활’ 캡처
사진=TV조선 ‘X의 사생활’ 캡처


방송인 김구라가 과거 자신의 이혼에 대해 언급했다.

지난 17일 첫 방송된 TV조선 신규 예능 프로그램 ‘X의 사생활’에서 MC를 맡은 김구라는 이혼과 전 배우자에 관해 출연진과 깊이 있는 대화를 나눴다. ‘X의 사생활’은 이혼 후 전 배우자의 일상과 새로운 만남을 지켜보는 관찰 예능으로, 파격적인 주제에 기획 단계부터 화제를 모은 바 있다.

이날 방송에서 김구라는 특유의 냉철하면서도 현실적인 시각으로 대화를 주도했다. 그는 “이혼이 자랑도 아니지만 흠도 아닌 세상”이라며 말문을 열었다.

정경미는 “만약 이혼하면 (전 배우자가) 어떻게 사는지 궁금할 것 같다. ‘너 죽고 나 죽자’고 헤어지지 않은 이상은 ‘잘살고 있나?’ 싶을 것 같다”고 말했다.

반면 천록담(이정)은 “저는 못 볼 것 같다”고 반응하자 김구라는 “이름이 ‘천록담’이면 백록담처럼 넓은 마음으로 봐야 하는 것 아니냐?”라고 물었다. 이에 천록담은 “마음이 넓어서 이혼을 안 할 것 같다”고 받아쳤다.

그러자 김구라는 “나도 사랑했는데 상황이 그렇게 돼서 이혼한 것”이라고 발끈해 웃음을 안겼다.

사진=TV조선 ‘X의 사생활’ 캡처
사진=TV조선 ‘X의 사생활’ 캡처


사진=TV조선 ‘X의 사생활’ 캡처
사진=TV조선 ‘X의 사생활’ 캡처


1997년 결혼한 김구라는 지난 2015년 전 아내의 과도한 채무와 보증 문제로 인한 갈등 끝에 18년간의 결혼 생활에 마침표를 찍었다. 김구라는 법적인 책임이 없음에도 불구하고 전 아내가 남긴 빚을 전적으로 책임지겠다고 공표했고 17억 원에 달하는 채무를 떠안았다. 이어 3년 만에 17억 원 전액을 상환하며 책임을 다했다.

이후 2020년 12세 연하의 비연예인 아내와 재혼 소식을 알렸다. 이듬해인 2021년에는 51살의 나이에 늦둥이 딸을 품에 안았다. 현재 그는 전처와의 사이에서 둔 아들 그리(김동현)를 포함해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

강경민 기자
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