신기루, 17일 모친상..슬픔 속 빈소 지켜

“아침밥 안 차려줘서”…16살 연하 아내와 이혼 발표한 배우

배우 박재현이 아내와 이혼을 결심했던 결정적 계기로 ‘아침밥’을 언급했다. 방송에서는 시어머니의 발언까지 더해지며 논란의 불씨가 커졌다. 17일 첫 방송된 TV조선 예능프로그램 ‘X의 사생활’에서는 배우 박재현과 전 아내 한혜주가 서로의 일상을 관찰하는 모습이 공개됐다. 이날 방송에서 박재현의 어머니는 며느리였던 한혜주와의 첫 만남을 떠올리며 “애가 너무 어려서 걱정스러웠다”며 “우리 집에 와서 잠만 자고, 밥이나 제대로 할까 싶었다”고 말했다. 이어 “혼전임신만 아니었으면 결혼을 반대했을 것”이라고도 했다. 박재현 역시 결혼 생…