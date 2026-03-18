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신기루, 17일 모친상..슬픔 속 빈소 지켜
입력 :2026-03-18 14:02:00
수정 :2026-03-18 14:02:00
개그우먼 신기루가 모친상을 당했다.
18일 소속사 JDB엔터테인먼트에 따르면 신기루의 모친 임영미 씨는 지난 17일 건강 악화로 별세했다. 향년 68세.
신기루는 상주에 이름을 올리고 현재 슬픔 속 빈소를 지키고 있는 것으로 알려졌다.
고인의 빈소는 쉴낙원 인천장례식장 VIP 1호실에 마련됐다. 발인은 20일 오전 6시 30분이며 장지는 인천가족공원 1차 안치 후 인천시립봉안당이다.
신기루는 지난 2005년 KBS 2TV ‘폭소클럽’으로 데뷔했다. 2007년 SBS 특채 개그우먼으로 선발됐으며 이후 ‘웃음을 찾는 사람들’, ‘코미디 빅리그’, ‘먹찌빠’, ‘베불리힐스’ 등 다수 예능에서 활약했다.
강경민 기자
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